協助國三生適性升學 教育部培訓宣導講師明年元月入校

協助國三生適性升學，教育部培訓宣導講師，將於明年元月進入各縣市的國中宣導。（教育部提供）

今（2025）年進入年底，明年國中教育會考將於5月16日和17日舉行，教育部編製「115年國中畢業生適性入學宣導手冊」並培訓宣導講師，自明年起，由各地方政府教育局處安排至各國中校園宣導，協助國中畢業生適性入學高級中等學校及五專。

12年國教自103學年全面實施，以「全面免試，就近入學」為目標，高中免試入學錄取率持續創新高，114學年度（2025年）的錄取率已達到99.63%，顯示絕大多數國中畢業生都能透過免試入學管道升學，但各縣市就近入學比率不同，例如台北市統計顯示，近3年高級中等學校新生來自台北市國中畢業生比率約在6成以上，其餘近4成來自外縣市，教育界人士認為與台北市擁有多所傳統名校及交通便捷有關。

教育部編印「115年國中畢業生適性入學宣導手冊」，包括115學年度適性入學重要日程表、國中教育會考及適性入學主要入學管道介紹等，讓學生及家長獲得充分的升學資訊，宣導手冊將於115年1月底前送達各地方政府教育局處，轉發給各國中應屆畢業生。

教育部國教署組長葉信村說明，教育部培訓宣導講師，與各地方政府教育局處合作，期望能有效推展國中畢業生適性入學高級中等學校的業務，以利應屆國中畢業生及家長瞭解115學年度高級中等學校、五專免試入學與特色招生入學方式，及各類型學生升學進路輔導等事宜。

葉信村表示，培訓課程包括：適性入學管道介紹及宣導注意事項、專業群科及綜合型高中簡介、技職傾向學生入學管道介紹、五專免試入學、藝術才能班入學、體育專長學生入學管道介紹等；另也安排各就學區宣導講師共同製作該區宣導簡報及相互分享，讓宣導講師獲取經驗與宣導重點，以利到國中校園宣導。

