台北廣播電台「幸福滿滿派對」演唱會12/7登場 11/28開放網路索票

台北市觀傳局今（17）公布，台北廣播電台年終音樂盛會「邁向115-幸福滿滿派對」演唱會，將於12月7日在台北中山堂登場，邀民眾一起沉浸在民歌氛圍。11月28日上午10時開放KKTIX網路平台線上免費索票，並同步於台北市中山堂開放現場領票，每人最多索取2張門票，座位有限，索完為止。

台北電台台長胡紹謙表示：「『幸福滿滿派對』是年度重要活動之一，不僅是眾人引頸期盼的音樂盛會，更是電台與聽友互相交流的最佳時機，今年恰逢民歌50，透過精心策劃的內容與堅強的卡司陣容，在歲末年終之際，為市民朋友帶來歡樂及溫暖，共同迎接嶄新的一年。」

觀傳局表示，今年年終音樂盛會邀請天后許景淳、音樂詩人葉佳修、創作才女邰肇玫、金曲雙姝南方二重唱、民歌金童羅吉鎮等歌手，共同回味經典民歌時光，並透過廣播劇及DJ導聆，帶領聽眾走入旋律背後的動人故事，細細聆聽創作歷程與時代情感。

