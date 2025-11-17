為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義縣徵阿里山旅遊示範員及試玩員 抽英迪格萬元雙人住宿券

    2025/11/17 16:47 記者林宜樟／嘉義報導
    日出印象音樂會活動內容。（嘉義縣政府提供）

    日出印象音樂會活動內容。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府將於元旦清晨舉辦「2026阿里山日出印象音樂會」，活動免門票入場，只需購買阿里山國家森林遊樂區入園門票即可參加，迎接新年的第一縷日出；為結合阿里山日出印象音樂會活動，縣府今天宣布與阿里山英迪格酒店（Hotel Indigo Alishan）攜手合作，推出「阿里山旅遊示範員」與「誠徵阿里山試玩員」兩大互動活動，民眾進入「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁透過線上分享與抽獎機制，鼓勵旅人以影像與文字記錄阿里山的獨特風景。

    嘉義縣文化觀光局表示，阿里山擁有壯闊的祝山日出、雲霧環繞的神木群、富含文化的鄒族部落及充滿特色的台18線沿途景點如番路鄉隙頂雲海，還有文青咖啡館，想參與「阿里山日出印象音樂會」民眾可把握機會提前訂房並妥善安排行程，體驗從日出到星空、從音樂到美食的時光，感受山林魅力。

    阿里山英迪格酒店展現阿里山獨有的山林美學，飯店今年獲 World Luxury Hotel Awards，包括「亞洲最佳環保酒店」、「全球最佳設計精品酒店」、「東亞最佳永續酒店」三項酒店類大獎，及館內餐廳ton’u Kitchen奪得「亞洲最佳永續餐廳」、「東亞最佳在地食材菜單餐廳」及「東亞最佳精品酒店餐廳」3項餐飲大獎。

    嘉義縣文化觀光局表示，「阿里山旅遊示範員」活動是邀請曾造訪阿里山的旅人分享個人旅遊玩法與照片，只要留言附上行程介紹與自拍照，即有機會成為阿里山旅遊代言人。

    「誠徵阿里山試玩員」則為尚未踏上阿里山的旅人量身打造，民眾從「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁任一則「#阿里山」的Reels影片中，選出最想前往的景點，截圖並留言說明理由，即能參加抽獎。

    兩項活動皆有機會獲得阿里山英迪格酒店一泊二食精品雙人房住宿券（價值31996元），活動自即日起至2026年1月4日截止，得獎名單將於2026年1月5日公布在「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁。

    番路鄉隙頂二延平步道日落雲海。（嘉義縣政府提供）

    番路鄉隙頂二延平步道日落雲海。（嘉義縣政府提供）

    阿里山英迪格酒店。（嘉義縣政府提供）

    阿里山英迪格酒店。（嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播