入秋最強冷空氣今晚報到 溫度變化趨勢一圖懂穿著

天氣風險公司PO出溫度變化趨勢圖，預估週三（19日）晚至週四（20日）清晨可能為此波低溫最低點。（圖擷自臉書「天氣風險 WeatherRisk」）

今天（17日）東北季風逐漸增強，預估是入秋以來最強的一波冷空氣，這波低溫全台有感，北、東偏濕冷，中南部乾冷、日夜溫差大。天氣風險公司PO出溫度變化趨勢圖，預估週三（19日）晚至週四（20日）清晨可能為此波低溫最低點，中部以北空曠地區下探13度。

天氣風險公司在臉書PO出溫度變化趨勢圖指出，明（18日）北台灣仍有雨，主要落在新竹以北至大台北、基隆北海岸、宜蘭、北花蓮，晚間雨區縮小；氣溫則持續下降，苗栗以北至宜蘭白天高溫約18–20度，中部及花東23–25度，南部仍有26–28度以上，南北溫差明顯。入夜後中北部及東北部低溫15–17度，空曠地區約13–15度；南部與花東都市低溫17–19度，空曠地區15–17度，中部以南日夜溫差大。

週三水氣再減少，降雨集中於大台北、基隆北海岸及宜蘭，多為局部短暫陣雨；桃竹與花蓮多雲或陰，更南部地區多雲到晴。氣溫方面，苗栗以北至宜蘭白天高溫17–19度，中部及花東高溫20–23度，南部降至24–27度。

預估週三晚至週四清晨可能為此波低溫最低點，中北部及東北部都市地區15–16度，空曠地區13度以下；南部及花東都市低溫16–18度，空曠地區約15度，有輻射冷卻的地方更低。

週四（20日）起東北季風逐漸減弱，僅迎風面北部、宜蘭仍有局部短暫陣雨，其他地區多為有陽光的穩定天氣，氣溫也自週四白天起緩升，並一路回升到週末（22–23日），白天明顯變暖。不過夜間清晨回升較慢，郊區受輻射冷卻影響，週末各地空曠區仍可能僅17–20度，日夜溫差依然偏大。

