與其詛咒黑暗不如點亮蠟燭 法醫界悼陳耀昌

電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌過世，他也是台灣大學醫學院法醫學科暨研究所創所所長，所方今天發布公告感念他的貢獻。（資料照，記者劉信德攝）

電視劇「斯卡羅」原著「傀儡花」作者陳耀昌過世，許多人可能都忘記，陳耀昌其實是一名醫者，更是台大法醫所創所所長，他的後輩今天以「與其詛咒四周黑暗，不如點亮一根蠟燭」悼念。

生於1949年的陳耀昌畢業於國立台灣大學醫學系，1983年完成首例自體骨髓移植、成為台灣執行骨髓移植第1人，也是幹細胞研究開拓者，1992年完成首例周邊造血幹細胞移植，他不僅在骨髓移植領域發光發熱，更長期關注弱勢族群，曾任漢生病患人權小組召集人，為樂生療養院民發聲。

法醫是透過科學方法調查死者死因，藉由解剖驗屍從屍體上尋找線索，從而「替死者說話」的人，他們確保死者無法說出真相的聲音能被聽見，更是讓活著的人尋求公義。而以「還原真相，為弱勢發聲」奉為人生圭臬的陳耀昌，就是台灣大學醫學院法醫學科暨研究所的創所所長。

台灣大學醫學院法醫學科暨研究所今天發布公告，陳耀昌畢生致力於法醫學教育、研究與制度推動，是台灣法醫學領域的重要開創者與奠基者。陳耀昌於學術研究、教學培育與專業實務等多重層面，以嚴謹治學、深厚學養與無私奉獻，啟迪後進，影響深遠。

「我是以臨床醫師跨界法醫領域，一開始遇到非常多挫折，也好幾次要放棄」，台大醫學院醫學系法醫學科暨研究所現任所長翁德怡今天也透過臉書分享，她當年不是傳統法醫也不是分析化學背景出身，就是受到陳耀昌等貴人鼓勵，才會留下繼續努力。

翁德怡和陳耀昌就是因台大法醫所而結緣，她說，陳耀昌退休後，彼此還是很常見面，何其有幸在陳耀昌豐富的人生舞台上，能和陳耀昌共同演出一小段，對她個人非常有意義的人生對話。「與其詛咒四周黑暗，不如點亮一根蠟燭」，這是陳耀昌帶給她的人生座右銘。

翁德怡說，在她對於司法醫學鑑定品質感到憂心不已、無力時，是陳耀昌給予很多指導。她記得去年陳耀昌入院前，還和她許下約定，半年治療成功後，陳耀昌再度復出時，有機會一定會幫她牽線，帶她去立法院司法委員會，向委員們講述司法醫學鑑定改革的想法。

可惜陳耀昌健康恢復一直不如預期，終究無法成行，翁德怡表示，她相信這是陳耀昌留下來給她的使命和任務，她不可能一直在前輩保護之下，只會在原地大喊，司法醫學鑑定品質很重要、辨別真科學鑑定和假科學鑑定很重要，「我應該努力學會獨立前行，和其他夥伴繼續努力。」

