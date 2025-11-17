水患變水岸！10億虎尾潮工程2年完工 30公頃高灘地率先啟用

虎尾潮計畫第一期北港溪虎尾堤段高灘地親水公園完工。（記者黃淑莉攝）

中央投入逾10億推動「虎尾潮—韌性水岸縫合城市計畫」，其中虎尾鐵橋下方高灘地親水公園已完成，今（17）日交由虎尾科技大學維運管理。水利署第五河川分署長吳明華指出，虎尾潮另一重要工程青埔分洪道及抽水站工程將在本週五21日開工，所有工程預計2年內完成，屆時可解決大虎尾地區水患，提升生活品質。

虎尾潮計畫是台灣首件水利工程啟動國際競圖，目標是虎尾打造成為全國第一個水岸縫合的韌性城市，吳明華表示，整個計畫有3個主計畫，分別為北港溪虎尾興南大橋至平和橋段整體環境營造，經費2.4億元、安慶圳大排虎尾糖廠段排水路治理，經費2.3億元、青埔分洪道及抽水站工程，經費約6億元。

其中北港溪高灘地已完成，共計30公頃，有多功能大草坪、 5公頃實驗農場及其他親水設施，五河分署與虎科大簽訂MOU，委託學校維運管理，虎科大校長張信良說，高灘地可做為校園延伸，提供師生教學、運動空間，也提供社區居民休憩場所，達到學校的社會責任。

吳明華指出，安慶圳治理工程今年8月已開工，另整個計畫最重要一環青埔分洪道及抽水站工程，將安慶圳上流髒的水透過節流到北港溪，雲林縣府已完成發包，預計在本週五開工。

吳明華強調，整個虎尾潮計畫的工程預計在2年內陸續完工，對大虎尾地區是很大福音，不僅可以解決多年水患問題，更可提升整個生活品質。

今天五河分署與虎科大「虎尾潮．水岸新生」啟用儀式，由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、吳明華及張信良共同宣布。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆（左起）、虎科大校長張信良、水利署第五河川分署長吳明華，共同宣布「虎尾潮．水岸新生」啟用，未來委由虎尾大維運管理。（記者黃淑莉攝）

