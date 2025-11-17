未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學 超密集鏡頭君不是監視器

進駐中央大學的「X-STORE 9」17日開幕。（記者李容萍攝）

7-ELEVEN領先零售業界，推出最新一代未來超商「X-STORE 9」進駐國立中央大學，今（17）日在女14舍商場開幕營運，首日迎來許多學子搶先體驗。學生可在日常生活中直接走進未來的零售場景，不用掃條碼、不用排隊，最快30秒即可完成購物。

中大總務處指出，「X-STORE 9」採用工研院研發的複合式AI影像追蹤技術，結合逾140支複合型攝影機與光學雷達（LiDAR），能精準判讀入店者的行走軌跡與商品取放動作，離店時即自動完成結帳，提供快速流暢的購物體驗。相較上一代的感測技術，新系統完全以「純影像AI」為核心，不需在貨架額外安裝重量感測器，大幅降低建置成本。

對於有人說對密集的鏡頭君感到怕怕，店家也解釋其實「它們不是監視器啦！」而是工研院的「AI影像辨識系統」，會自動記錄「每個人拿了什麼」，這樣走到櫃檯就可以「咻～快速結帳！」真的是超級酷！大家可以體驗看看。

中大總務處提到，「X-STORE 9」不只是最新一代的示範基地，更象徵校園生活與智慧科技的深度交會，學生在日常買咖啡、取包裹的過程中，也同步體驗AI辨識、智慧物流與人機協作等技術應用，讓科技教育真正融入生活；為滿足學生購物需求，在25坪的新門市一次導入超過6000項品項，是X-STORE系列中商品最完整的一家，不僅有零食、文具、日常用品，更首度支援吊掛式陳列，讓校內購物選擇更加貼近一般超商。

開幕首日使用的學子無不感到新鮮好奇，透過完全自助式，完成一杯現磨咖啡或自行微波加熱，實踐Z世代的便利生活；陳姓學生分享，這是一家走進去就能近距離觀察AI如何工作的超商，理解影像辨識與智能零售應用的最佳示範，讓科技不再只是課堂知識，而是生活日常的一部分。

此未來超商另一亮點，是全國首座「自動化門市取貨微型倉」，在經濟部商業發展署的計畫支持下，由工研院整合AI和IoT技術，打造能「自動完成包裹入庫與取貨」的新型倉儲系統。微型倉內建置可靈活調整的儲格，再搭配多任務雙軸移動機械臂，平均每件約20秒的速度完成包裹存取，整體流程比傳統作業快上5成以上。

中央大學「X-STORE 9」採用工研院研發的複合式AI影像追蹤技術，結合逾140支複合型攝影機與光學雷達（LiDAR），能精準判讀入店者的行走軌跡與商品取放動作。（記者李容萍攝）

7-ELEVEN最新一代未來超商「X-STORE 9」進駐中央大學，開幕營運首日迎來許多學子搶先體驗。 （中央大學提供）

最先進的「X-STORE 9」未來超商，讓科技教育真正融入生活。（中央大學提供）

營運首日，7-ELEVEN X-STORE 9店長貼心為學子說明自動結帳服務。（中央大學提供）

最先進的「X-STORE 9」未來超商，讓科技教育真正融入生活。（中央大學提供）

最先進的「X-STORE 9」未來超商，讓科技教育真正融入生活。（中央大學提供）

