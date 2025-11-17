替長輩把關貼身耗材品質 台灣長照團隊赴日參訪

台灣長照團隊赴日參訪，替長輩把關貼身耗材品質。（圖由台南市長照協會提供）

台灣長照社團法人協會暨台南市長期照護協會理事長潘新傳今率團赴日本KAMI SHOJI紙商事株式会社進行專業參訪，聚焦長照最大量使用的失禁照護耗材，為台灣第一線照顧者與長輩尋找更安全、舒適的產品。

長照貼身耗材如尿布、衛生紙與濕紙巾等，其親膚程度、透氣性、吸收力、防漏效果，皆攸關長輩皮膚健康與照顧品質。潘新傳指出，耗材好壞不僅影響長輩舒適感，亦左右照顧者的工作負擔，因此「長照用品不是商品，而是照顧的核心」。

此次深入日本具國際品質標準的尿布與濕紙巾製造工廠，實地觀察從原料選用、纖維技術、吸收凝膠結構、防漏側邊設計，到最終的品質檢測流程。現場專家也針對失禁照護趨勢、敏弱肌適用材質、環保與可回收技術等議題進行分享，使台灣團隊能掌握國際級耗材研發脈動。

參訪過程中，潘新傳重申其長期倡議的理念：「我要爭取的是一級棒的品質，讓機能性與舒適性做到最完善；同時也要最優惠、最能負擔得起的價格，讓使用者與照顧者都能真正用得安心。」他強調，必須以第一線照顧者和長輩需求為核心，親自走進優質工廠、了解每一種材質，才能真正替台灣長照挑選到符合國際水準且價格合理的產品。

潘新傳並指出，失禁照護耗材是機構與家庭照顧現場的日常必需品，選擇不良產品容易造成皮膚紅疹、感染、異味、照護耗時等問題；相對地，高品質耗材能大幅降低照顧壓力、提升照護效率。他說：「照護不是只有技術，更包含溫度與細節；為長輩找到適合舒適的耗材，就是最直接的尊嚴照護。」

台灣長照團隊由潘新傳（右2）率領赴日參訪，替長輩把關貼身耗材品質。（圖由台南市長照協會提供）

