AI蟋蟀帶路！虎頭埤與工研院合作 智慧眼鏡創新體驗服務上線

親子環教生態館推出智慧眼鏡導覽服務，小朋友進行AI蟋蟀的創新體驗。（南市觀旅局提供）

台南市政府觀光旅遊局攜手工業技術研究院，在虎頭埤「親子環教生態館」推出智慧眼鏡導覽服務，提供，結合影像辨識、語音互動功能，提供遊客「輕量、直覺、沉浸式」的AI蟋蟀創新體驗，今天上路，先邀請在地學子參與，氣氛熱烈。

觀光旅遊局長林國華指出，該場域以原有的蟋蟀館進行改造，今天等於是智慧眼鏡導覽服務的驗證活動，由在地的口埤實小師生共襄盛舉，深獲好評，也象徵景區邁向「科技導覽×環境教育」的親子共學新篇章。

觀光旅遊局設計了五感環教闖關，內容包含「智慧眼鏡」、「唧食行樂」、「蟲新認識你」、「聽～蟋蟀在唱歌」與「AI智慧導覽機台體驗」等，藉由視覺、聽覺、嗅覺與觸覺的互動，引導孩子以趣味方式學習生物特徵、行為，還有相關的棲地保育知識，啟發小朋友對觀察自然的興趣，以及環境守護意識。

林國華提到，繼親子環教生態館開幕推出AI蟋蟀科普知識、AI蟋蟀照相深獲小朋友歡迎後，再度推出AI智慧眼鏡導覽服務，讓遊客在不需手機操作的情況下，就可聆聽介紹，即時認識新化標誌性的昆蟲保育知識，讓更多人感受在地的生態與人文。

林國華說，虎頭埤親子環教生態館的轉型，象徵過去以「蟋蟀」為主題的展示空間，正式進化為兼具「科技互動」與「環境教育」等功能的親子生態基地；未來將持續加強相關課程，並申請設施場所認證，歡迎國小以下師生參與，同時可結合景區內的其他活動，共同打造全齡共享的遊憩、學習樂園。

市長黃偉哲強調，虎頭埤是台南歷史最悠久的水庫，擁有豐富的生態與人文價值，團隊持續推動「智慧旅遊」與「低碳永續」的雙軸策略，此次工研院協助技術導入，讓遊客可透過智慧眼鏡，即時聆聽AI導覽、認識蟋蟀生命週期，大幅提升遊憩體驗新境界，更有效落實環境教育在地化與生活化的目標。

親子環教生態館推出智慧眼鏡導覽服務，口埤實小的學童進行AI蟋蟀的創新體驗。（南市觀旅局提供）

親子環教生態館推出智慧眼鏡導覽服務，口埤實小率先體驗，氣氛熱烈。（南市觀旅局提供）

