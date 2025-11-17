嘉縣東石蔦松社區圓夢婚紗日 讓長輩重溫人生重要時刻

東石鄉蔦松社區的長輩穿起婚紗與西裝，重溫人生重要時刻。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣東石鄉蔦松社區發展協會今天舉辦「長者圓夢婚紗日」，安排10位長輩參與生命回顧課程與創作生命故事書，接著10位長輩穿上婚紗及西裝，在專業團隊協助下拍攝婚紗照，重溫人生重要時刻。

蔦松社區發展協會理事長余仁滔表示，「長者圓夢婚紗日」來自團體課程中的分享，一位長者表示自己從未化妝、也從未穿過婚紗，因而促成協會規劃圓夢行動，讓長輩用充滿儀式感的方式重溫結婚時刻；蔦松社區多為務農家庭，許多長輩長年投入家庭與農事，鮮少有機會為自己盛裝，協會邀請化妝師、攝影師與婚紗助理前進社區服務，讓長輩挑選禮服與妝容，在熟悉的環境中完成多年未能實現的心願。

請繼續往下閱讀...

縣長翁章梁今天到場與長輩同歡，活動同時舉辦「生命故事書成果發表會」，由長輩親自分享人生歷程與情感記憶，家屬一同參與，場面動人。

翁章梁說，早年物資有限，經濟條件不寬裕，不是人人都能拍攝婚紗照，看見長輩梳妝打扮、穿上美麗禮服，展露笑容，讓家屬倍感欣慰，讓高齡者在生活中找到樂趣，留下珍貴回憶，是縣府推動高齡友善的重要精神。

嘉義縣社會局長張翠瑤指出，生命回顧團體課程與生命故事書協助長者整理情感且肯定自我，圓夢婚紗日讓這段歷程具象化，社會局將持續與社區合作，推動尊嚴照顧與多元高齡服務。

長輩穿起西裝與婚紗，場面動人。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁參與長輩的重要時刻。（圖由嘉義縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法