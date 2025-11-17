旗津海水浴場建築及環境營造開工 林欽榮：明年12月完工

「灣區大港・旗津領航」旗艦計畫核心工程正式啟動。（翻攝林欽榮臉書）

旗津海水浴場建築及環境營造計畫今開工，宣告「灣區大港・旗津領航」旗艦計畫核心工程正式啟動，高市副市長林欽榮指出，將闢建高雄港灣一體化旅遊軸線，明年12月在旗津打造國際級海岸新風貌。

林欽榮說明，高雄是一座擁抱海洋的城市，旗津更是最具魅力的海洋門戶，去年市府成功爭取交通部觀光署「重要廊帶亮點營造計畫」核定補助4.78億元，以「點、線、面」觀光廊帶概念，串聯愛河灣、亞洲新灣區至旗津，打造港灣一體化旅遊軸線。

請繼續往下閱讀...

他提到今天動土的海水浴場統包工程為計畫最具指標性項目，涵蓋海水浴場核心區及海岸線整體改造，預計於2026年12月完工，設將締造高雄濱海觀光與港灣再生的全新里程碑。

工程以「建築工程」與「環境營造工程」兩主軸進行改善，將新建A、B兩棟以「沙丘、綠洲、海洋」為意象的低層建築，A棟規畫遊客中心、Sunset Bar、淋浴區及公廁，B棟新建救生站、委外營運空間及淋浴公廁。

環境營造部分則是啟動北側旗後山延伸至南側風車公園的海岸線景觀全面改造，包含海水浴場整體環境改善、馬雅各步道節點優化、貝殼館周邊更新、低碳運具友善動線（步行、自行車、三輪慢車）。

工程完工後，將串聯貝殼館、海珍珠、海岸公園、風車公園等熱門景點，形成動線流暢的旅遊網絡，遊客可步行、騎乘自行車或三輪慢車悠遊旗津，盡享低碳永續旅遊樂趣。

旗津海水浴場建築及環境營造計畫今開工。（翻攝林欽榮臉書）

「灣區大港・旗津領航」旗艦計畫核心工程正式啟動。（翻攝林欽榮臉書）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法