從小搭251！鄭煒樺長大當駕駛守護乘客 遇電動公車冒煙冷靜處理

欣欣客運251公車駕駛鄭煒樺行經文山區景興路時，機警發現電動公車冒煙，處置得宜未造成傷亡。（記者董冠怡攝）

台北市電動公車6月16日發生首起火燒車，4個月後的10月26日出現第二起冒煙事故，欣欣客運251公車駕駛鄭煒樺行經文山區景興路時，機警發現處置得宜，幸未造成傷亡。他從小在文山區長大，常跟母親搭251去公館看電影，在過往記憶、好奇心驅使下，從乘客身分轉為大客車駕駛，一晃眼11年過去了，雖然很辛苦、投訴也多，但收入穩定，可支應生活費、還債及養家活口，尤其兒子正在科大就讀飛機維修專業，他自豪且幽默地說，「兒子接觸的交通工具比老爸開的還大！」

鄭煒樺回憶，事發前曾聞到一股燒焦味，然後放慢車速行駛，半途看見控制面板冒煙，隨即將車停在路邊停靠區，打開前後門並斷電，疏散乘客並請10餘人改搭後方另台251公車，接著上車尋找煙霧來源，手持滅火器噴灑，幸好沒有乘客受傷，自己則因吸入過量乾粉嗆咳「差點上救護車」；通常人在緊張情況下，很難同時冷靜應對，「當下心情很慌，我不知道自己如何做到的。」但自言談中不難看出，他將教育訓練中的標準作業流程牢記在心，才有辦法快速應對。

公車是大眾最常接觸的通勤工具之一，乘車經驗往往會被放大檢視。鄭煒樺受訪前一天剛接獲一件「過站不停」投訴，當天2台251先後靠站，「我看乘客都往前面那台上車，稍微停一下後看站上沒人就開走，事後被投訴過站不停」，不時還得面臨乘客因無位可坐、車速過慢、緊急煞車等碎念責怪。「乘客以為投訴發洩完後就沒事，倒楣的是駕駛」，視情節輕重會記申誡、小過、大過，態度不佳恐吞申誡，闖紅燈、過站不停，危害交安、讓乘客權益受損，都有可能會記大過，轉彎指叉確認未落實到位一次罰500元。

投訴多、規定也多且工時長，鄭煒樺以自身經驗為例，排班固定早上5點40分從深坑站發車，2小時後返回，約有半小時至1小時休息用餐，再出下一趟車，月休4天，超時會補錢。

原本從事汽車材料行業的他，今年50歲，由於喜愛車子，想開開看公車、摸摸看公車方向盤，加上收入相對穩定，底薪和獎金合計每月約7萬元，足以支付生活費、兒子學費、償還債務，以及自小到大常搭251、跟母親去公館看電影的兒時記憶，一開就是11年。如果兒子大學畢業，還會繼續開公車嗎？他毫不遲疑回應「會啊，雖然需要久坐，但是可以不用日曬雨淋，我要開到60歲退休。」

