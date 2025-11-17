苗縣府爭取冷鏈物流中心 農業部允補助5成照進度推展

苗栗縣政府爭取設置冷鏈物流中心及肉品市場改建補助計畫，立委陳超明（前排右）邀農業部次長胡忠一（中）考察，縣長鍾東錦（左）懇請中央多支持苗栗建設。（縣府提供）

苗栗縣政府爭取設置冷鏈物流中心及肉品市場改建補助計畫，總經費超過12億元，立委陳超明今（17）日邀農業部官員赴苗栗考察並聽取簡報。農業部次長胡忠一允諾冷鏈物流中心照進度推展，先完成前期規劃；肉品市場則建議評估改採逐年整修方案，中央每年可補助500萬元。

胡忠一率農糧署副署長陳啟榮及畜牧司副司長周志勳同行，縣長鍾東錦也率同農業處長陳樹義、肉品市場代理總經理林澄清及科長等多位幹部出席。

請繼續往下閱讀...

業務單位簡報指出，苗栗縣農糧產品區域冷鏈物流中心工程，進入先期規劃及研擬興辦事業計畫，並編列經費取得苑裡社柑段的預定用地，基地面積約8182平方公尺，規劃為北棟4樓、南棟1樓兩建築，預估經費約6.4億元。

苗栗肉品市場使用迄今41年，建物與設備老舊，且部分區域因空間狹窄等問題，未能符合食品衛生安全標準，爭取補助增進屠宰場、拍賣場、冷凍倉儲及污水處理池等，預估興建經費約6.7億元，期符合食安法修正後標準。

鍾東錦感謝陳超明邀農業部長官到苗栗考察，爭取農業建設，並表示由於縣府財政仍受中央控管，地方配合款是一大負擔，盼中央能增加補助比例，讓建設順利推動。

胡忠一回應，縣府已解決冷鏈物流中心的用地問題，新建工程應可按顧問公司規劃的期程持續推進，中央可補助約5成經費，縣府須自籌3.2億元。肉品市場部分，他則表示，苗栗縣錯過百億基金可申請補助7成經費的時間，目前中央只能補助3成，意即地方須負擔逾4億元，若評估認為非做不可，縣府則須考量自籌款的財政壓力。

胡忠一建議縣府慎重考量採取整修補強方式，中央每年可以補助500萬元，依輕重緩急汰舊換新設備，同樣可以逐年改善建物和設施。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法