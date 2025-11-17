為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣府爭取冷鏈物流中心 農業部允補助5成照進度推展

    2025/11/17 16:11 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣政府爭取設置冷鏈物流中心及肉品市場改建補助計畫，立委陳超明（前排右）邀農業部次長胡忠一（中）考察，縣長鍾東錦（左）懇請中央多支持苗栗建設。（縣府提供）

    苗栗縣政府爭取設置冷鏈物流中心及肉品市場改建補助計畫，立委陳超明（前排右）邀農業部次長胡忠一（中）考察，縣長鍾東錦（左）懇請中央多支持苗栗建設。（縣府提供）

    苗栗縣政府爭取設置冷鏈物流中心及肉品市場改建補助計畫，總經費超過12億元，立委陳超明今（17）日邀農業部官員赴苗栗考察並聽取簡報。農業部次長胡忠一允諾冷鏈物流中心照進度推展，先完成前期規劃；肉品市場則建議評估改採逐年整修方案，中央每年可補助500萬元。

    胡忠一率農糧署副署長陳啟榮及畜牧司副司長周志勳同行，縣長鍾東錦也率同農業處長陳樹義、肉品市場代理總經理林澄清及科長等多位幹部出席。

    業務單位簡報指出，苗栗縣農糧產品區域冷鏈物流中心工程，進入先期規劃及研擬興辦事業計畫，並編列經費取得苑裡社柑段的預定用地，基地面積約8182平方公尺，規劃為北棟4樓、南棟1樓兩建築，預估經費約6.4億元。

    苗栗肉品市場使用迄今41年，建物與設備老舊，且部分區域因空間狹窄等問題，未能符合食品衛生安全標準，爭取補助增進屠宰場、拍賣場、冷凍倉儲及污水處理池等，預估興建經費約6.7億元，期符合食安法修正後標準。

    鍾東錦感謝陳超明邀農業部長官到苗栗考察，爭取農業建設，並表示由於縣府財政仍受中央控管，地方配合款是一大負擔，盼中央能增加補助比例，讓建設順利推動。

    胡忠一回應，縣府已解決冷鏈物流中心的用地問題，新建工程應可按顧問公司規劃的期程持續推進，中央可補助約5成經費，縣府須自籌3.2億元。肉品市場部分，他則表示，苗栗縣錯過百億基金可申請補助7成經費的時間，目前中央只能補助3成，意即地方須負擔逾4億元，若評估認為非做不可，縣府則須考量自籌款的財政壓力。

    胡忠一建議縣府慎重考量採取整修補強方式，中央每年可以補助500萬元，依輕重緩急汰舊換新設備，同樣可以逐年改善建物和設施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播