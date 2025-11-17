陳耀昌醫師辭世 黃偉哲：跨越醫學與文化的台灣重要典範

出生於台南的台灣醫學與人文領域的重要人物－陳耀昌醫師辭世。（台南市政府提供）

出生於台南的台灣醫學與人文領域的重要人物陳耀昌醫師辭世，台南市長黃偉哲今日表示深感哀戚。黃偉哲說，陳耀昌醫師在醫療領域的突破具有里程碑意義，至今仍是台灣醫界的重要典範。

黃偉哲指出，陳醫師不僅在骨髓移植領域開創台灣醫療先河，更以深刻的人文視野與跨界創作，長期投入台灣歷史、族群文化與社會議題推廣，是當代極為罕見、兼具醫術與文化厚度的思想者。他的離去是醫界、文學界與文化界的巨大損失。

陳耀昌醫師出生於台南，自小浸潤於醫者傳統與台南豐富的文化底蘊之中。回國投入醫療研究後，他帶領團隊完成我國首例自體與異體骨髓移植，奠定台灣造血幹細胞治療基石，為無數患者帶來生命契機。

然而，讓陳耀昌醫師更加獨特的，是他跨越醫學領域後，仍持續用筆耕耘台灣的文化土壤。他長期關注台灣歷史多族群的交會與衝突，以醫者敏銳的觀察，結合人文學者嚴謹的研究，創作出一系列具有文化深度的作品。從以牡丹社事件為核心的《傀儡花》（公視改編為電視劇《斯卡羅》），到描寫台灣族群交織的《福爾摩沙三族記》及散文、史論等著作，陳耀昌師以文學與史觀，替台灣補上被忽視的歷史角落。

其作品近年更跨足舞台、影視等領域，成功深化社會大眾對台灣歷史的認識與討論，成為文化界與教育界的重要教材。黃偉哲指出，陳醫師的文學成就，不只是創作，更是文化行動，讓台灣人能重新理解自己，理解這座島嶼的多元與複雜。

作為台南子弟，陳醫師的文化書寫也深刻體現台南這座城市的精神：歷史、族群、多元與包容。他的離去，不僅讓台南失去一位優秀醫者，更失去一位替台灣文化奠基的重要知識份子。

黃偉哲代表市府與市民，向陳醫師家屬致上最深慰問，並感謝陳醫師以一生實踐「醫者慈心、文化自覺」的精神。他也表示，市府將研議透過文化紀念、閱讀推廣或展覽等形式，讓更多人認識陳醫師對台灣的貢獻，讓他的精神持續在下一代生根。黃偉哲最後表示：「陳耀昌醫師以其一生，描繪出台灣醫療進步與文化深化的軌跡。他的工作、他的書寫、他對台灣的愛，將永遠留在我們心中。願他安息，也願他的光芒持續照亮台灣。」

