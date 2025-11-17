為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新縣台1線替代道路 拚2026年底前完工

    2025/11/17 15:56 記者黃美珠／新竹報導
    省道台1線替代道路的施工進度比預定的計畫要超前。圖為今年7月底的工程現場。（資料照，記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣議員吳傳地關注新豐鄉的交通建設和發展，追問省道台1線替代道路何時啟動從竹北端銜接到新豐的2期工程，也要求縣府在維持工程品質下超前推進，爭取明年縣長楊文科卸任前能替1期工程剪綵通車。縣府工務處長戴志君說，原則上2期工程從明年起會逐年編列經費推動，至於1期工程進展順利且超前，他們私心是力拚明年底完成這個階段性任務。

    戴志君說，台1線替代道路的1期工程從頭前溪北岸到竹北市西區，新闢總經費28.4億，到目前為止的工程進度原設定21%，實際已有29%。雖然整體計畫完工通車的時程是在2027年4月，但只要能維持工程品質穩定，他們私心裡也是力拚，明年12月之前完工通車的。至於2期總計畫經費34.2億元，從明年的預算開始會分5年編列。明年將先辦設計監造標發包，接著第2年辦理土地徵收，後續3年則是實際施工的工期。

    吳傳地說，楊文科明年底就要卸任縣長，有別於將歷任縣長卸任時的慣行做法，都以「留給下一任」來擱置像台1線替代道路這樣的重大工程預算，而新上任的首長往往又因還需時間了解和摸索，最後就是造成建設延宕，他個人覺得這點是值得嘉許楊文科的。

    另，新豐鄉有些易肇事路口，交會的2條馬路分屬縣管跟鄉管，相關單位會勘後要施工改善卻因權責，委外包商執行有快慢的差異，吳傳地希望動作比較快的縣府能統一派工，因為民眾的生命財產安全等不得，縣府交旅處長陳盈州點頭答應，屆時再以行政程序跟公所催款。

    民進黨新竹縣議員吳傳地要求台1線替代道路明年底前能完工通車。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府工務處長戴志君說，省道台1線替代道路第2期工程，已經從明年開始分5年編列預算推動。（記者黃美珠攝）

