    「九條好漢在一班」作詞者黃瑩過世 享壽95歲

    2025/11/17 17:21 中央社
    「九條好漢在一班」、「夜襲」等國軍軍歌作詞者黃瑩今天過世，享壽95歲，圖為他在2020年獲頒傳藝金曲獎最佳作詞獎的畫面。（資料照，記者胡舜翔攝）

    「九條好漢在一班」、「夜襲」等國軍軍歌作詞者黃瑩今天過世，享壽95歲。黃瑩作詞無數，涵蓋影視界與文藝界，為人親切、不吝鼓勵後輩，消息一出令人感傷。

    黃瑩的兒子黃介廷今天接受中央社記者電訪表示，父親今天安詳在睡夢中離世，由於年事已高，具體病因也沒有那麼重要。後續告別式部分，包括國防部以及幾個國樂團都正在協調中，確認後將另行公布。

    台灣國樂團團長吳定哲告訴中央社記者，聽到消息非常難過，2020年黃瑩以台灣國樂團專輯「花漾南瀛／花漾寶島」在第31屆傳藝金曲獎中獲得最佳作詞獎，與國樂團關係緊密。

    黃瑩1931年出生於上海，17歲時跟隨姊姊來台躲避戰火，政工幹校音樂系畢業，畢業後加入國防部軍歌創作小組。黃瑩在校原本主攻作曲，理當進入小組中的作曲組，但當時能夠寫詞的人相當少，最後他決定成為作詞組一員。

    黃瑩作品以「九條好漢在一班」、「我有一枝槍」等軍歌知名度最高，但他的創作廣及藝術歌曲、歌劇、宗教歌曲、電視節目主題曲等。包括中視「大陸尋奇」主題曲「江山萬里心」，以及黃友棣譜曲的「迎春三部曲」等都是他寫的詞。

    黃瑩曾在接受媒體訪問時表示，作詞其實是一門「歌唱文學」，「首先必須有和諧的聲韻，包括順口、合節奏感、易於咬字；其次是長短交錯，符合歌唱生理。另外還要有完美的邏輯、雅俗共賞的詞彙。」

    黃瑩的軍歌歌詞貼近白話、易於傳唱，例如「九條好漢在一班」的「說打就打，說幹就幹」等。他曾說當時9人為一班，「九條好漢在一班」是為了寫給不識字的阿兵哥演唱，也是他所有創作中「最沒有文采的作品」。

    黃瑩知名的軍歌「夜襲」也有小插曲，他原本寫的歌詞是「沒有星星，沒有月亮」，結果歌曲發表後，調皮的阿兵哥把它改唱成「沒有信心，沒有力量」，他只好改成後來的「夜色茫茫，星月無光」。

    黃瑩近年即使年事已高，仍持續創作不輟，2021年台北市立國樂團邀請黃瑩填詞、顏名秀譜曲的「台北禮讚」，是集結樂團、獨奏家、合唱團共200多人在舞台上演出的大型製作，從民主廣場、龍山寺寫到101煙火，值得再品。

    黃瑩平日也對後輩鼓勵有加，經常在各大國樂團或音樂廳穿梭並關心業界，逝世消息一出引發各界惋惜。

