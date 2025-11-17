癱瘓到極限鐵人 美國生命鬥士Brad展現驚人意志力

來自美國的選手Brad Kelley，歷經癱瘓到參與極限鐵人3項的生命故事無比精彩。（主辦單位提供）

全亞洲首場IUTA認證國際極限超級鐵人賽事，於11月9至23日在台南正統鹿耳門聖母廟展開，共有來自14個國家的精英選手參賽，其中來自美國的選手Brad Kelley，歷經癱瘓到參與極限鐵人3項的生命故事無比精彩。

2003年某天，Brad突然癱瘓在床，無法行走，到醫院做了各項精密檢查、血液分析之後，被診斷出罹患格林巴利症候群，是種罕見的急性周邊神經病變，主要侵犯運動、感覺及自主神經系統，全世界發生率約為10萬分之1。

醫生告知Brad以後可能無法走路，只能依靠輪椅行動，但命運總是這麼神奇，Brad後來不只能行走，甚至還參加極限運動賽事，成為一位世界級極限超級鐵人運動員，並致力於演講，希望透過自己的生命故事激勵更多人。

Brad在本次台灣極限超級鐵人賽中，進行5倍226公里的鐵人3項，總距離1130公里，其中需接續完成19公里游泳、900公里自行車和210.975公里路跑，並在153.6小時內完賽，是一場體力與意志力的磨練，對曾癱瘓在床的Brad來說更不容易。

5倍226公里的賽程已於11日下午5點開始，Brad在9小時內完成游泳，然而12日受到颱風影響賽事中斷，但隔天凌晨Brad馬上就接著自行車賽程，目前已進行到最後路跑階段，預計在18日早上10點前完賽。立委陳亭妃將陪同一起跑進終點線。

