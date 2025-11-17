青年百億海外圓夢基金計畫 明年新設「圓夢助力方案」

教育部青年百億海外圓夢基金計畫 ，明年新設「圓夢助力方案」。（記者林曉雲翻攝自官網）

教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，明（2026）年新設「圓夢助力方案」，協助家庭有特殊境遇的學生，也能無後顧之憂地參與海外圓夢，第1梯次提供4案助力專案，教育部表示，為讓更多學生受惠，第2梯次將大幅增加「圓夢助力」案件數，提供更豐富的海外圓夢機會。

教育部青年署科長陳志豪表示，明年第1梯次自今年11月3日開放線上申請，原公告44案，加上海外翱翔組18至30歲計61案，共計105案橫跨多國多元主題，提供青年多元的海外學習及發展機會，第1梯次申請至今年12月31日截止，詳情請上計畫平台。

陳志豪表示，為滿足青年多元的國際學習渴望，圓夢案件涵蓋德國、法國、日本、美國、斯里蘭卡及荷蘭等多國，主題橫跨電影文化交流、職業體育經營、網球產業鏈、當代藝術科技，及環境永續志工行動，提供青年豐富的選擇，包括柏林影展文化外交、巴黎的台劇魅力與台灣學研究、日本職棒火腿隊球團經營、美國頂尖網球產業鏈研習、荷蘭海牙當代藝術科技駐村、斯里蘭卡環境永續志工行動。

陳志豪表示，教育部並與外交部合推「榮邦計畫：青年國際科技交流」，邀請青年化身「迷你外交官」，深入友邦參與市政運作與技術合作，計畫內容包括前往貝里斯3個市議會見習地方治理，至巴拉圭與巴西共有的伊泰普水力發電廠學習跨國能源營運，實踐台灣科技軟實力的國際輸出。

此外，陳志豪說明，為持續關注全球科技與永續議題，計畫亦提供高含金量的學術與技術實習機會，培育具備國際視野的未來領袖，青年可赴羅馬尼亞量子科學園區，參與為期2個月的量子科技研究與實作課程，掌握新興科技核心能力，透過深度實戰經驗，培養能面對未來環境與科技挑戰的跨域專業人才。

青年署將於今年11月25日上午10時，舉辦「圓夢助力方案」報名及參與內容說明會，有興趣的學生、家長與相關輔導老師，可透過表單報名，報名11月21日中午12時截止。

