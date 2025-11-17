桃客爭議多 議員促桃捷公司接手市區公車營運

桃園市議員凌濤17日於市政總質詢中，建議由桃園捷運公司成立市區公車部門，接手市區公車營運；市長張善政表示，可考量並深入評估。（擷取自桃園市議會直播畫面）

桃園市區公車品質備受批評，尤其日前還發生桃園客運公車司機毆打學生事件，議員凌濤今（17）日於市政總質詢中點名桃客近年爭議不斷，高額補助卻未見改善，建議由桃園捷運公司成立市區公車部門，接手市區公車營運；對此，市長張善政表示，市府對桃客儘量輔導，另也研議是否要有公辦的選項，針對議員所提出的可考量並深入評估，桃捷公司董事長沈志藏表示，若滿足4個條件，桃捷公司配合營運沒問題，桃客對此則不回應。

凌濤表示，桃客爭議事件多，今年10月司機與學生的衝突事件更引發安全疑慮，嚴重影響交通安全品質，此並非單一事件，而是出現很多爭議，讓市民對公共運輸出現陰影，「甚至成為部分市民不願留在桃園的理由」，更質疑市府長期補助卻未見改善，統計桃客過去3年共獲8.6億元補助，但評鑑結果卻未反映真實情況，今年評等甚至大幅上升，「這分數是怎麼打的」，質疑評鑑機制形同護航。

請繼續往下閱讀...

凌濤建議市府由桃捷公司成立市區客運部門，逐步接手桃客路線，以專業營運團隊強化服務，他表示，桃捷未來新增站點腹地充足，可同步建置客運設施，並在捷運尚未全線通車前先健全公車路網，培養通勤習慣，真正解決市民交通痛點。

交通局長張新福表示，「桃客的表現的確不如市民的期待，一定會嚴格要求且絕對不會縱容」，將持續加強客運評鑑制度，若持續營運不佳將不惜裁撤路權，交通局也已啟動多項制度改革，希望全面提升公共運輸品質，包括檢討並強化駕駛錄用資格，自明年起規劃「受訓即就業2.0」計畫，要求業者對重大刑案或重大肇事者一律不得錄用，同時補強駕駛保險與保障機制，對於營運不佳或長期虧損的路線，市府則評估改由「桃小巴」接手，提升營運效率並減輕業者負擔，交通局對於桃捷公司投入市區公車營運的構想，抱持開放且樂觀其成的態度。

沈志藏則表示，桃捷本業是經營軌道運輸，如果要經營公車部門須有4個條件，第1要有廠商、第2要有路線、第3要有車輛、第4要有資金，若這4個條件市府都能有政策配套，桃捷公司配合營運沒有問題。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法