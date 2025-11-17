4萬顆毒雞蛋外流台中！張育萌轟彰化縣府「破口」：好意思罵別人？

彰化縣府3月舉行優質雞蛋推廣活動，縣長王惠美（中）也親自到場。（資料照）

彰化縣文雅畜牧場遭控在被下令「移動管制」期間，仍流出約4萬顆檢出農藥芬普尼超標的雞蛋，引發地方政府互槓。台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，源頭出在彰化，卻反而由彰化縣府率先質問台中，自己的蛋都管不好，怎麼還好意思罵別人？

張育萌稍早在臉書發文表示，彰化縣府瘋起來連自己人都打，自己4萬顆問題蛋守不住，結果第一個跳出來罵台中。他補充，上週一，台中驗出農藥超標的問題蛋，源頭就在彰化的「文雅畜牧場」。問題是，早在兩週前，彰化這家文雅畜牧場，雞蛋被驗出農藥殘留後，中央就下令移動管制、不准出場。

張育萌指出，彰化縣府自己沒盯緊，畜牧場偷賣4萬顆問題蛋，並流入台中梧棲的蛋行。結果昨天（16日）彰化縣衛生局長跳出來，點名說「為什麼台中的蛋行沒有把蛋下架？」還直接質問「台中市府人員在11月10日到龍忠蛋行，照理應該全面下架文雅畜牧場雞蛋，並非進行抽驗。」

張育萌續指，台中市府嚇得立刻再講一次，11月10日梧棲的蛋行賣文雅畜牧場籃蛋，當場就已經要求下架。他不禁批評，彰化大量雞蛋驗出超量農藥，自己移動管制做不好，讓4萬顆雞蛋長腳跑到台中，結果彰化縣府還有臉出來，罵台中「怎麼沒下架？」彰化縣府可不可以先管好自己？

張育萌說，彰化隔空砲打台中之後，發現紙終究包不住火。今天早上，彰化縣農業處終於承認有「程序未完備與疏失」，農業處長答應會「檢討與懲處有關違失人員」。終於真相大白，11月5日，彰化縣動防所打電話告訴文雅畜牧場，牧場實施移動管制。結果，4天後，牧場竟然就把4萬顆問題蛋立刻賣到台中。

張育萌強調，昨天記者在運動會頒獎典禮堵到神隱的彰化縣長王惠美，當被問到問題蛋流進台中，王惠美竟然只回「我們統一處理」就逃跑。他直言，彰化縣府不只是問題源頭，根本就是破口，蛋都管不好，放飛4萬顆問題蛋，還「統一處理」？到底是要處理什麼？

