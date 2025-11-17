不如飛日本？他去完墾丁嘆「千篇一律」 網曝「1關鍵」難改變

網友發文抱怨墾丁的觀光設施多年未更新，缺乏可消暑的大型購物中心，墾丁大街吸引力也有限，示意圖。（資料照）

墾丁觀光再度引發討論。網友發文抱怨赴墾丁參加婚禮，不僅舟車勞頓，當地觀光設施多年未更新，既缺乏可消暑的大型購物中心，墾丁大街吸引力也有限，公共沙灘更常被民間業者占據，讓他感嘆「太可惜」。貼文曝光後，引發網友熱議。

網友昨日在PTT以「終於知道墾丁難玩在哪裡了」為題發文說，為了參加位於墾丁的婚禮，他清晨6點多便從台北搭高鐵南下，再租車一路開往目的地，整趟路程耗時近6小時。他不禁感嘆，「同樣的時間我早就在沖繩或福岡爽玩了」。

原PO進一步指出，墾丁雖擁有優越的自然條件，但觀光資源缺乏更新，無論是老字號飯店或風格民宿，都難與國外度假村相比；加上當地炎熱卻沒有大型可消暑的購物中心，墾丁大街吸引力也不足，公共沙灘又常遭民間業者占據，都讓他直言墾丁觀光多年來「千篇一律」。

原PO坦白，「我真的不懂花那個錢與時間去墾丁幹嘛」。他認為，若要追求購物與便利性可以去沖繩、福岡；若想享受高品質度假村則有峇里島可選，反觀墾丁唯一優勢只剩語言相通，但隨著海外華語服務普及，這項優勢也不再明顯。他強調自己並非反對國旅，而是替墾丁感到可惜，認為地方政府與業者缺乏遠見，使擁有良好先天資源的墾丁沒落。

貼文曝光後，網友紛紛討論，「台灣哪個景點不是這樣，政府只會補助」、「之前擺爛就有錢來了，哪會想什麼進步」、「還有一排的區間測速跟科技執法，保重吧」、「墾丁好也就那片海，誰要去那當盤子消費」、「那個大街也超失望的，我家巷口夜市更好吃」、「會發現玩3天花了幾萬，跟我家巷口夜市差不多，還不如出國」。

不過，也有網友提出不同看法，強調墾丁身為國家公園，相關法規本就嚴格，開發受到多重限制，「墾丁是國家公園，各種法規嚴格很多」、「原來國家公園裡面可以蓋購物中心欸」、「跟日月潭阿里山之類的觀光業者差很多，公務員嚴格依法辦理的話甚麼都不行」、「國家公園，要開發應該很難」。

針對沙灘被占用的情形，墾管處表示，已與南灣、船帆石、白砂沙灘業者簽訂「墾丁國家公園轄屬沙灘經營權招租契約」，每年須繳交利用費及權利金納入國庫，業者可於沙灘經營陽傘出租。墾管處同意業者於每日開工時預先插設陽傘，須排列整齊，並於前方保留15公尺公共通道，以供通行。

墾管處強調，遊客得自行免費插傘於遊客專用插傘區，業者並沒有占用沙灘的情況，未來也會監督業者遵守規定。

