大矽谷建設300萬立方米廢土倒銅鑼？ 地方反對

大矽谷土石資源股份有限公司擬於苗栗縣銅鑼鄉大興善寺旁設置土石方資源堆置處理場，於九湖村社區活動中心舉辦環評說明書製作前的地方說明會。（記者彭健禮攝）

大矽谷土石資源股份有限公司擬於苗栗縣銅鑼鄉大興善寺旁設置土石方資源堆置處理場，今（17）日上午於九湖村社區活動中心舉辦環評說明書製作前的地方說明會，居民、公所、代表會及地區議員出席踴躍，提出影響地下水質、揚塵及噪音、交通等疑慮，希望業者另覓他處設置。

業者簡報說明，該土資場規劃做為台灣各縣市及配合「桃竹苗大矽谷推動方案」等各項建設工程之廢棄土石方填埋之用，預計營運後可提供300萬立方公尺廢棄土石方填埋量，將採梯田式填埋後造林，並設置有2個滯洪池，計畫總面積約28公頃。

此外，業者說明，其中預留至少42％作為保育區，因當地為石虎廊帶，再增加6.14公頃供石虎棲地保育用地，認養苗38線防石虎路殺設施或提供保育基金。嚴格限制工程範圍及行進路徑，禁止夜間施工及過大過長噪音振動干擾等保證。

惟與會地方人士皆對業者所言多所疑慮，鄉民代表張淑珍與多位居民指出，苗栗縣有13處土資場，排名全台第三，其中銅鑼鄉已有4家最多，為何還要在銅鑼施設？且環評書中稱一公里範圍內無住家，但鄰近800公尺就有一社區，且當地也屬地質敏感地區。另，九湖村地勢高，施設自來水困難，土資場設置後也恐影響居民使用地下水的水質，且規劃第三期要做破碎，勢必有揚塵，也恐影響空氣品質。

代表會主席林九炲認為，銅鑼並非大矽谷計畫範圍內，卻要收留計畫等各項建設工程甚至全台各縣市的廢棄土石方，是銅鑼的悲哀，請業者懸崖勒馬。鄉代徐裕逢也表示，選址基地現況林木蓊鬱，建議業者另覓他處設置。有居民建議，可去台北港、台中港等處填海造陸。

公所也提出，以交通道路而言，力積電60萬立方公尺土方量已造成鄉內道路損壞，更遑論業者規劃300萬立方公尺土方量對道路造成的影響。另當地為土石流潛勢區上游集水區，應更嚴格考量水保問題，以維護下游居民生命財產安全。議員黃芳椿則說，請業者詳實記錄銅鑼居民反對設置，議員黎尚安也強調會與鄉親站在一起。

代表會主席林九炲於會中表達反對意見。（記者彭健禮攝）

地方於說明會場外掛白布條表達反對。（記者彭健禮攝）

