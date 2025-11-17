為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣「章遊三城」開跑 集章可換「小火車」紀念禮

    2025/11/17 14:57 記者廖雪茹／新竹報導
    「火車造型紀念禮」包含車頭、車廂與鐵軌，象徵以鐵道串起3地商圈故事。（圖由主辦單位提供）

    「章遊三城--文興×內灣×湖口三大商圈集章趣」正式登場！即日起到11月23日熱鬧展開，以鐵道旅遊為主軸，串聯新竹縣3大特色商圈，民眾只要在活動期間走訪指定商圈店家、集滿6枚「紀念胸章」，即可兌換限量150組的「火車造型紀念禮」。

    這項創意小旅行活動由新竹縣政府指導，設計以「搭上旅程、玩出故事」為核心，旅途自現代生活感濃厚的竹北市文興商圈開始，透過豐富的餐飲、選物、休憩空間，作為暖身起點。接著前往以山城鐵道魅力聞名的內灣商圈，沿著老街欣賞吊橋、鐵道風光與客家文化。最後抵達紅磚街屋林立、瀰漫復古氛圍的湖口老街，百年建築與藝文氣息交織出濃濃的懷舊風情，為1日旅程畫下最具韻味的句點。

    3大商圈攜手推出3款不同風格的「紀念胸章」，可於商圈共60間指定店家消費後領取，希望鼓勵民眾以「慢遊」方式深入探索商圈、支持在地店家。集滿每個商圈的2枚胸章後，旅客可至任一商圈服務點兌換「火車造型紀念禮」，包含車頭、車廂與鐵軌，象徵以鐵道串起3地故事，留下屬於旅人的專屬回憶。紀念禮數量有限，兌完為止。

    新竹縣政府表示，無論是假日出遊、親子旅行或朋友相揪，希望透過「章遊三城」集章活動，讓民眾以最輕鬆的方式，走訪3座風情迥異的城鎮，體驗竹縣深具魅力的3段旅程。

    集滿3大商圈各2枚胸章後，旅客可至任一商圈服務點兌換「火車造型紀念禮」。（圖由主辦單位提供）

    紅磚街屋林立、瀰漫復古氛圍的湖口老街。（記者廖雪茹攝）

    竹北市文興商圈擁有豐富的餐飲、選物、休憩空間。（記者廖雪茹攝）

