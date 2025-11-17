校園美感環境再造計畫 苗縣山腳國小獲全國唯一特優

山腳國小內珍貴的「日治後期宿舍群」，為地方少見之歷史建築。（資料照、記者張勳騰攝）

苗栗縣苑裡鎮山腳國民小學融合歷史建築、藺草文化與自然場域，榮獲教育部2024至2025年度「校園美感環境再造計畫」全國唯一的「特優獎」殊榮，展現苗栗縣推動美感教育、文化扎根與校園環境優化的成果。

苗栗縣政府教育處指出，山腳國小以「百年歷史廊道，編織山腳的藺一片天」為主題，整合校園水生池、入口意象及二樓廊道等場域，透過師生凝聚與設計團隊專業協作，提出具文化脈絡與永續理念的改造方案。

請繼續往下閱讀...

學校內珍貴的「日治後期宿舍群」為地方少見之歷史建築，然原有花架與遮蔽物造成視覺阻隔，減弱歷史建築與教學空間的連結。設計團隊以「減法」為策略，拆除多餘結構、保留木平台，並以港灣意象重新調整平台界面，創造出開放、通透且富教育意義的過渡場域，讓新舊建築得以重新對話，展現校園空間的延續性與深度。

位於校園中央的生態池，原本為動線陰暗且不易利用的空間，改造成為與紅磚圓形廣場相互呼應，呈現苑裡窯業的文化紋理，並成為戶外展演與環境教育的重要場域。師生們並運用簡易材料製作水管竹筏、進行水上浮舟等科探活動，使生態池由過往的視覺景觀轉化為具備教學、探索與遊憩功能的「第二教室」，有效提升學生五感體驗與自然觀察能力。

教育處強調， 山腳國小長期推動藺草文化、歷史建築護育與人文素養等校訂課程。此次美感改造更進一步與課程發展連結，讓山腳國小成為文化教育與空間美感共融的典範。

苗栗縣苑裡鎮山腳國小，推動校園美感環境再造，榮獲教育部「校園美感環境再造」全國唯一特優。（苗栗縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法