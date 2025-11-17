又多又大！台南綠鬣蜥捕獲量倍增 累積逾2.3萬隻

台南市今年捕抓綠鬣蜥數量相較去年已增加1倍。（南市農業局提供）

近期捕獲綠鬣蜥體型愈來愈大，市議員周麗津於市政總質詢時關心市府在捕抓防治是否有具體策略。市長黃偉哲表示，今年捕抓數量相較去年已增加1倍。農業局回應，將集中人力、熱點處理，避免擴散至其他流域。

農業局長李芳林說，為避免綠鬣蜥族群繁衍大量繁殖，移轉其他流域影響移除進度，今年1至11月累積捕抓2萬3759隻，相較去年捕抓1萬745隻，捕獲數量已倍增。針對人員無法近距離靠近移除的區域，也由農業局派員採高動能槍枝進行移除。

李芳林強調，今年綠鬣蜥移除廠商所提策略為集中人力捕捉及熱點集中處理，目前執行效果已初見成效。只要接獲1999通報案，就會立即派員處理，並請廠商密集巡查與民生及公共安全相關的熱點。

李芳林指出，台南市火化場及竹溪流域周遭（南區）為首要清除區域，另外還有二仁溪及三爺宮溪流域（仁德區、南區），前述區域與民眾生活相關，因此優先處置。而農業局抓龍大隊也關注鹽水溪、急水溪、八掌溪流域（白河區、後壁區、新營區、鹽水區、學甲區）等區域，避免綠鬣蜥族群擴散進入市區。

台南市近期捕獲綠鬣蜥體型愈來愈大。（南市農業局提供）

