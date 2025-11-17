為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北音圖與圖書館總館終於發包 預計2030年底完工

    2025/11/17 14:51 記者何玉華／台北報導
    台北音樂廳與圖書總館（音圖中心）新建工程終於發包，預計2030年底完工。（台北市水利處提供）

    台北音樂廳與圖書總館（音圖中心）新建工程終於發包，預計2030年底完工。（台北市水利處提供）

    台北音樂廳與圖書館總館（音圖）終於完成發包，由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標，預計於2026年3月開工，2030年底完工，屆時將在大安區成為文教新地標；代辦工程的工務局水利工程處表示，建物將朝環保節能，取得鑽石及綠建築標章及銅及智慧建築外，透過整體規劃及創意建築設計，提供城市多元文化活動設施空間。

    水利處表示，音圖於2025年11月完成評選及決標作業，由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標；招標期間受工資與營建物價持續上漲影響，多次流標，今年6月獲議會同意追加工程預算43.3億元達114.9億元，工程得以順利辦理招標。

    水利處指出，音圖總樓地板面積為2萬7479坪，為地下3層、地上9層的建築物，將設置1500席次中型葡萄園式音樂廳，作為台北市交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，運用最新視聽工程技術，提供600席演奏廳，滿足眾多音樂團體專業及創新跨域展演需求。

    水利處表示，圖書總館定位為現代都會旗艦級新公共圖書總館，以智慧化系統作為全國公共圖書館標竿，同時提供分齡、分眾的專屬空間及服務。

    台北音樂廳與圖書總館（音圖中心）新建工程終於發包，預計2030年底完工。（台北市水利處提供）

    台北音樂廳與圖書總館（音圖中心）新建工程終於發包，預計2030年底完工。（台北市水利處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播