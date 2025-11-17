台北音圖與圖書館總館終於發包 預計2030年底完工

台北音樂廳與圖書總館（音圖中心）新建工程終於發包，預計2030年底完工。（台北市水利處提供）

台北音樂廳與圖書館總館（音圖）終於完成發包，由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標，預計於2026年3月開工，2030年底完工，屆時將在大安區成為文教新地標；代辦工程的工務局水利工程處表示，建物將朝環保節能，取得鑽石及綠建築標章及銅及智慧建築外，透過整體規劃及創意建築設計，提供城市多元文化活動設施空間。

水利處表示，音圖於2025年11月完成評選及決標作業，由永青營造工程股份有限公司/奇鼎科技股份有限公司得標；招標期間受工資與營建物價持續上漲影響，多次流標，今年6月獲議會同意追加工程預算43.3億元達114.9億元，工程得以順利辦理招標。

水利處指出，音圖總樓地板面積為2萬7479坪，為地下3層、地上9層的建築物，將設置1500席次中型葡萄園式音樂廳，作為台北市交響樂團及國樂團的常駐演出音樂廳，運用最新視聽工程技術，提供600席演奏廳，滿足眾多音樂團體專業及創新跨域展演需求。

水利處表示，圖書總館定位為現代都會旗艦級新公共圖書總館，以智慧化系統作為全國公共圖書館標竿，同時提供分齡、分眾的專屬空間及服務。

