為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    玉澤演台中趴趴走帶動景點 議員要求把握機會提升城市能見度

    2025/11/17 15:35 記者蘇金鳳／台中報導
    多位市議員要求市府要把握玉澤演遊台中機會行銷台中。（記者蘇金鳳攝）

    多位市議員要求市府要把握玉澤演遊台中機會行銷台中。（記者蘇金鳳攝）

    網友貼出韓星玉澤演在台中市趴趴走，很多民眾跑去曾到訪的景點，多位市議員表示，台中觀光熱度連年走低，市府每年投入巨額經費舉辦購物節、爵士音樂節等活動，實際吸引的人潮卻沒有明顯提升，2024年一中商圈到訪人次更較2023年減少近百萬，直言市府行銷成效不彰，同時要求市府把握這波玉澤演社群熱度，提升城市能見度。

    市長盧秀燕表示，台中市連年包括有五月天到台中市唱跨年，蕭敬騰今年跨年更獨家在台中市開唱市府辦的跨年晚會，而今年十大票選商圈，台中市大甲商圈是第一名，一中商圈及逢甲商圈十大之內，玉澤演是主動到台中市踩點，表示對台中市肯定。

    市議員張芬郁、陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、陳淑華、陳雅惠質疑台中市重大活動人潮都已不若往昔。張芬郁表示，很多網路都在瘋傳玉澤演在台中市坐公車及中華路吃炒麵、參訪台中公園的照片，市府應掌握這股熱度，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線。

    張芬郁表示，市府長期倚重的台中購物節與爵士音樂節，預算逐年攀升，吸引到的觀光效益卻有限。台中購物節預算從2019年的1980萬元一路拉高到2024年的3.95億元，但發票登錄的消費金額中，有高達81.6%是來自台中市民，外縣市僅占8.7%。台中爵士音樂節舉辦超過20年，連年預算高達千萬元，但參與的人數卻停滯不前；高雄近年以「演唱會活動」成功連結城市觀光宣傳，市府應該學習。

    陳雅惠表示，台中城市行銷不能只剩打卡景點口號，要讓旅客不只拍照就走，而是願意留下來消費、深入體驗。

    新聞局長欒治誼表示，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，也贈送暢遊台中的悠遊卡，希望劇組能夠在台中順暢通行。不過基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府亦呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播