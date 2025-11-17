高雄35年丹丹漢堡大社店「11月底熄燈」 業者發公告證實

在高雄大社區中山路開業35年的丹丹漢堡「大社店」，業者公告門市在今年11月底熄燈，消息令許多老顧客震驚不已。（圖擷取自「丹丹漢堡・大社店」臉書粉專）

被譽為台灣「速食南霸天」丹丹漢堡，今（17）日傳出其中1間在高雄開業35年的「大社店」，預計在今年11月底熄燈，業者也在社群平台發布公告證實此事。消息一出，讓許多老顧客震驚不已，更不捨直呼「從小到大的回憶沒了」！

丹丹漢堡「大社店」在臉書粉專宣布停業公告，內文提到門市將營業至11月30日，民眾未來可改至仁武、橋頭、燕巢等鄰近分店消費，以及丹丹漢堡目前推出的「回憶時丹機刮刮卡活動刮刮卡」，均可於全門市進行兌換。同時，「大社店」也感謝顧客多年來的支持，並在文中寫下表示「珍重再見」、「我們後會有期」等道別話語。

據了解，位於大社區中山路的丹丹漢堡「大社店」，在當地已開業長達35年，是不少在地人的重要回憶，也是與遊客的必吃口袋名單之一。停業消息曝光後，在社群平台掀起熱議，有部分網友推測是老闆年紀大想退休、卻又找不到人接手，最終只能宣布結束營業，不過「大社店」目前僅宣布門市停業公告，並未透露其他與停業有關的資訊。

其他網友則湧入「大社店」臉書粉專留言表達不捨，「以後回家沒得吃了」、「大社要變美食沙漠了」、「感謝帶給大家美好的回憶」、「從小吃到二寶爸，從沒想過會收起來」、「大社已經沒麥噹噹……不能沒丹丹漢堡了吧」、「蠻難過的，中山路望過去有一間丹丹漢堡，已經覺得是很日常的事了???? 以後不管開什麼店，都會感覺少了什麼」。

