為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄35年丹丹漢堡大社店「11月底熄燈」 業者發公告證實

    2025/11/17 15:23 即時新聞／綜合報導
    在高雄大社區中山路開業35年的丹丹漢堡「大社店」，業者公告門市在今年11月底熄燈，消息令許多老顧客震驚不已。（圖擷取自「丹丹漢堡・大社店」臉書粉專）

    在高雄大社區中山路開業35年的丹丹漢堡「大社店」，業者公告門市在今年11月底熄燈，消息令許多老顧客震驚不已。（圖擷取自「丹丹漢堡・大社店」臉書粉專）

    被譽為台灣「速食南霸天」丹丹漢堡，今（17）日傳出其中1間在高雄開業35年的「大社店」，預計在今年11月底熄燈，業者也在社群平台發布公告證實此事。消息一出，讓許多老顧客震驚不已，更不捨直呼「從小到大的回憶沒了」！

    丹丹漢堡「大社店」在臉書粉專宣布停業公告，內文提到門市將營業至11月30日，民眾未來可改至仁武、橋頭、燕巢等鄰近分店消費，以及丹丹漢堡目前推出的「回憶時丹機刮刮卡活動刮刮卡」，均可於全門市進行兌換。同時，「大社店」也感謝顧客多年來的支持，並在文中寫下表示「珍重再見」、「我們後會有期」等道別話語。

    據了解，位於大社區中山路的丹丹漢堡「大社店」，在當地已開業長達35年，是不少在地人的重要回憶，也是與遊客的必吃口袋名單之一。停業消息曝光後，在社群平台掀起熱議，有部分網友推測是老闆年紀大想退休、卻又找不到人接手，最終只能宣布結束營業，不過「大社店」目前僅宣布門市停業公告，並未透露其他與停業有關的資訊。

    其他網友則湧入「大社店」臉書粉專留言表達不捨，「以後回家沒得吃了」、「大社要變美食沙漠了」、「感謝帶給大家美好的回憶」、「從小吃到二寶爸，從沒想過會收起來」、「大社已經沒麥噹噹……不能沒丹丹漢堡了吧」、「蠻難過的，中山路望過去有一間丹丹漢堡，已經覺得是很日常的事了???? 以後不管開什麼店，都會感覺少了什麼」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播