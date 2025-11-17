蘇澳水災 南方澳進安宮捐助200萬

南方澳進安宮今天捐助200萬元作為蘇澳水災賑災專款，由鎮長李明哲（中，比讚者）代表受贈。（圖由蘇澳鎮公所提供）

宜蘭縣蘇澳鳳凰颱風淹水災情慘重，地方信仰中心南方澳進安宮今天（17日）捐助200萬元作為賑災專款，主委曾太山也是這次水災受災戶，被問到自身受災還要到廟忙這些事，他說，媽祖指示他做善事。

蘇澳水災發生後，蘇澳鎮公所開設捐款專戶，協助受災戶災後重建。南方澳進安宮第12屆新任委員會，15日開會決議捐助200萬元，鎮長李明哲代表到廟代為受贈。

主委曾太山位在蘇澳鎮中原路住家，11日晚間也水淹1層樓高，樓下家具、電器用品全部泡湯，連日來忙於清理，仍強打精神到南方澳進安宮參加捐款救災記者會，直指媽祖指示他善事，必須全力以赴。

李明哲說，蘇澳鳳凰颱風淹水災情嚴重，受災地區一片狼藉，鎮公所捐款專戶募到的善款，一定會專款專用，用在受災戶身上，希望各界慷慨解囊，幫忙受災戶重建家園。

南方澳進安宮本月5日曾經遭竊，竊賊潛入廟內洗劫珊瑚媽姐及開基媽祖神像上市價將近3000萬元珠寶，警方迅速查獲2名嫌犯，追回失竊珠寶。面對蘇澳15年來最大水災，廟方發文指出，秉持媽祖慈悲濟世精神，捐助200萬元投入災後援助，盼發揮拋磚引玉之效，促成更多善心匯聚，攜手支持受災居民重返安穩生活。

南方澳進安宮是地方上的信仰中心。（記者江志雄攝）

南方澳進安宮主委曾太山也是水災受災戶。（圖由讀者提供）

南方澳進安宮珊瑚媽姐神像上的珠寶，本月5日曾遭竊賊洗劫，所幸警方及時追回。（圖由蘇澳鎮公所提供）

