虱目以待！ 台南5飯店推出虱目魚主題菜品

台南5家飯店業者整合產業資源推出虱目魚特色料理。（記者王姝琇攝）

台南今年受風災重創，為提振地方經濟，重新擦亮「虱目魚王國」的招牌，市府與台南市農會合辦「虱目以待．好味登場」活動，協力台南5家飯店業者整合產業資源推出虱目魚特色料理，提升台南虱目魚品牌價值。

台南虱目魚產值、產量皆居全國之冠，養殖面積達3503公頃，產量2萬3867公噸，養殖集中於七股區、安南區、北門區、學甲區及將軍區。但今年相關產業因丹娜絲風災造成嚴重災情，市府積極整合相關產業資源，盼強化業者與消費者信心。

台南市農會總幹事吳嘉仁指出，即日起至12月15日台南市農會與禧榕軒大飯店、維悅酒店、大員皇冠假日酒店、台糖長榮酒店、老爺行旅等台南5家飯店業者，合作推出以虱目魚為主題設計的豐富菜品，包括有府城虱目魚希臘沙拉、避風塘虱目魚柳、虱目魚鬆蛋糕、府城牛奶魚燒賣、鼓汁虱目魚豆腐堡等，民眾可於活動期間內至合作飯店消費，大啖虱目魚料理。

農業局長李芳林表示，台南為全台虱目魚重鎮，從養殖、加工到餐飲通路形成完整、堅實的產業鏈，發展出獨特的食魚文化，也是享譽國際的觀光亮點。南市府持續導入豐沛的行銷量能，推廣台南虱目魚深厚的文化底蘊，吸引人潮刺激買氣，進而帶動整體產業發展，提升台南虱目魚的品牌價值。

此外，還有11月29日台南市假日農市將辦理2025台南濃郁思慕情活動，展示虱目魚創意料理及農產品展示。11月30日則於安南區四草大眾廟辦理虱目魚主題活動，包含農特產市集、虱目魚小學堂、食漁教育體驗與彩繪虱目魚等活動。

優質虱目魚入菜，南市府邀請民眾一同鱻味共饗。（記者王姝琇攝）

