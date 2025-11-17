時隔1年捲土重來！ 交通部預告修法「外送基本運價公式」

交通部11月17日重新預告「汽車運輸業客貨運運價準則修正草案」，列出外送運價上限公式。（資料照）

我國餐飲外送平台外送員約15萬人，為訂定透明基本運價標準，交通部與相關單位協商後，今天（17日）重新預告「汽車運輸業客貨運運價準則修正草案」，列出外送運價上限公式，最快明年2月通過法規。交通部表示，屆時將與相關單位啟動「五方研商」，因地制宜訂出運價公式參數。

交通部去年10月預告修法，訂定外送基本運價計算公式，平台運價不得超過基本運價；並邀請外送平台業者、工會、消費者基金會等單位討論，但會議安排引發爭議，平台業者也表達「異見」，該次修法作業暫緩。

交通部持續與各界溝通，事隔1年捲土重來，今天再預告修法。草案指出，以機車承運外送平台運送業務，基本運價計算公式為「每單公里基本運價＝每車公里合理成本Ｘ（１＋合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」。

運費以外，若有等待費、樓層費、夜間加成費及春節加成費等，亦得加計。等待費指等待商品訂購者及店家之時間換算費用；樓層費指外送至指定樓層所須費用；夜間加成費指夜間11時至翌晨6時的加收費用；春節加成費指除夕前2天至年假結束期間的加收費用。

公共運輸及監理司長胡迪奇說明，「基本運價」指「運價上限」，平台業者運價不得超過上限，因此業者仍能訂較低運價、舉辦折扣活動甚至免運。

胡迪奇指出，考量各地區特性有異，基本運價參數採「因地制宜」；縣市同業公會及相關工會共同擬訂後，再報中央公路主管機關會商直轄市政府或縣市政府核定。

胡迪奇表示，法規通過之後，公路局將啟動「五方協商」，包括平台業者、外送員工會、消費者團體、中央、地方政府代表，分區協商各地運價參數。草案預告期間為60天，期間若無意見且法制程序順利，預估最快明年2月通過。

交通部補充，每車公里合理成本，由同業公會及相關工會依實際需求計算，項目可包括燃料、附屬油料、輪胎、車輛折舊、修車材料、行車人員薪資、行車附支、修車員工薪資、修車附支、業務員工薪資、業務費用、各項設備折舊、管理員工薪資、管理費用、財稅費用、稅捐費用等。合理經營報酬率，得參照銀行一年期定期存款利率或貨運三業基本運價合理經營報酬率計算。

