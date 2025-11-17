為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    0-6歲竹市府養每月1千補助 議員劉康彥：低收戶竟領不到

    2025/11/17 14:37 記者蔡彰盛／新竹報導
    0-6歲竹市府養每月1千補助，議員劉康彥質疑低收戶竟領不到。（記者蔡彰盛攝）

    為了減輕家長育兒負擔，新竹市政府預計明年3月起實施「0-6歲市府養」每月加發1000元的政策，市議員劉康彥今於總質詢指出，並非所有符合年齡的孩子都可以領，如果把孩子送公托、公幼、國小附幼、非營利幼兒園，或是加入準公共化的托嬰機構、保母、私立幼兒園，這些家長都無法領取，相當不公平。

    代理市長邱臣遠表示，市府對中低收入與低收入戶家長的相關補貼，每年已達11.4億元，未來在財政允許的狀況下，將會研議預算合理配置，他保證不會排擠其他預算的執行。

    劉康彥強調，這個加碼政策將帶來極端的案例，有能力送孩子到高級私立幼兒園的雙薪家庭，領得到加碼補助，反而低收、中低收的家庭，好不容易抽到公幼或非營利，卻無法領取市府每個月1000元的加碼。

    此外，由於生育津貼加發1000元屬「非法定社福」，中央會因此降低預算的分攤比例，改由市府自籌。他預估明年市府自籌的預算，已遠超過加發的預算，反而壓縮教育與社福預算用途，這是本末倒置的做法。他認為，不論從發放對象的公平性，或是預算的合理配置，這個政策需要再審慎思考。

    劉康彥強調，既然是以減輕家長「育兒經濟負擔」為政策目的，在財政允許的情況下，應採取0-6歲「普發」，如果財政有限又要兌現政見，應設定「排富」，讓經濟條件相對不理想的家庭能獲得支持。

