為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘇澳煙波飯店泡水車爭議房客集體訴訟索賠 業者最新回應了

    2025/11/17 14:18 記者游明金／宜蘭報導
    蘇澳日前暴雨，造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館泡水車爭議，房客提出集體訴訟索賠；業者回應，加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，絕不推諉。（資料照）

    蘇澳日前暴雨，造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館泡水車爭議，房客提出集體訴訟索賠；業者回應，加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，絕不推諉。（資料照）

    蘇澳日前暴雨，造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館泡水車爭議，房客提出集體訴訟索賠；對此，業者回應，飯店秉持最高誠意全力協助後續處理，除了盡速完成各項復原，也加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，確保整體過程公開、公平、透明，釐清權責後應承擔之責任，集團絕不推諉。

    煙波表示，對於此次事件造成車主財物損失與不便，他們深表理解，車主們對於後續車子的修復與等候理賠的焦慮心情，也感同身受，對於「飯店保險金額不足理賠」的說法，煙波集團再次強調，不論飯店保險金額為何？經第三方公正單位釐清權責後，集團將承擔應負的責任，絕不推諉。

    飯店指出，對於「拖1輛車需3萬元」的傳聞亦屬不實，有關拖吊部分，實際費用依拖吊距離及車輛狀況而定，全程委由合法合規廠商執行拖吊至車主指定之保養廠，且拖吊費用均由飯店全額支付，並非外傳之高額金額。

    關於現場狀況，飯店表示，今早已初步完成地下室抽水，僅B2部分地面仍有少量積水，現場環境已達可安全進行拖吊作業條件，館方已陸續聯繫車主填寫拖吊同意書，並向宜蘭縣政府提出拖吊申請。煙波集團強調，他們必定負起應承擔的相關權責，並持續以「安全、誠信並重」原則推進各項作業，感謝各界的體諒與支持。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播