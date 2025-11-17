蘇澳煙波飯店泡水車爭議房客集體訴訟索賠 業者最新回應了

蘇澳日前暴雨，造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館泡水車爭議，房客提出集體訴訟索賠；業者回應，加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，絕不推諉。（資料照）

蘇澳日前暴雨，造成煙波大飯店蘇澳四季雙泉館泡水車爭議，房客提出集體訴訟索賠；對此，業者回應，飯店秉持最高誠意全力協助後續處理，除了盡速完成各項復原，也加速委任第三方公正單位協助釐清相關責任，確保整體過程公開、公平、透明，釐清權責後應承擔之責任，集團絕不推諉。

煙波表示，對於此次事件造成車主財物損失與不便，他們深表理解，車主們對於後續車子的修復與等候理賠的焦慮心情，也感同身受，對於「飯店保險金額不足理賠」的說法，煙波集團再次強調，不論飯店保險金額為何？經第三方公正單位釐清權責後，集團將承擔應負的責任，絕不推諉。

飯店指出，對於「拖1輛車需3萬元」的傳聞亦屬不實，有關拖吊部分，實際費用依拖吊距離及車輛狀況而定，全程委由合法合規廠商執行拖吊至車主指定之保養廠，且拖吊費用均由飯店全額支付，並非外傳之高額金額。

關於現場狀況，飯店表示，今早已初步完成地下室抽水，僅B2部分地面仍有少量積水，現場環境已達可安全進行拖吊作業條件，館方已陸續聯繫車主填寫拖吊同意書，並向宜蘭縣政府提出拖吊申請。煙波集團強調，他們必定負起應承擔的相關權責，並持續以「安全、誠信並重」原則推進各項作業，感謝各界的體諒與支持。

