    首頁 > 生活

    台南東區再添社會住宅 平實安居BC動土

    2025/11/17 14:24 記者王姝琇／台南報導
    平實安居BC社宅17日舉辦開工動土典禮。（圖由台南市政府提供）

    平實安居BC社宅17日舉辦開工動土典禮。（圖由台南市政府提供）

    由國家住宅及都市更新中心興辦，位於台南市東區的「平實安居BC」社會住宅於今日舉辦動土典禮，預計於2029年完工，可提供900戶社會住宅。

    社宅「平實安居BC」由國家住都中心興建，基地坐落於台南平實營區市地重劃區範圍內，東區瑞祥街及後甲一路口東北角及西南角，規劃1處托嬰中心，近南紡購物中心、平實公園、高雄榮民總醫院台南分院，生活機能豐富，車行約12分鐘可至台鐵台南站，步行約10分鐘可到未來將完工的平實轉運站，未來也可就近搭乘捷運藍線，提供民眾更多居住選擇。

    都發局長林榮川表示，除國家住都中心興辦的平實安居A、BC、D，市府於平實重劃區內規劃「宜居平實」、「宜居後甲」社會住宅預計共可取得413戶，中央地方攜手合作於蛋黃區規劃興辦社會住宅，未來平實重劃區內共可提供1776戶社會住宅，期望在東台南副都心發展時，能兼顧民眾居住租屋需求、營造宜居環境。

    林榮川補充說，市府興辦「宜居社宅」，除目前已完工並有租戶入住的「宜居仁愛」及「宜居成功」，位於北區的「宜居小東」預計將在今年12月對外公告招租，提供民眾更多居住選擇。

    平實安居BC社宅17日舉辦開工動土典禮祈福儀式。（圖由台南市政府提供）

    平實安居BC社宅17日舉辦開工動土典禮祈福儀式。（圖由台南市政府提供）

