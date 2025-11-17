竹縣府會攜手鄉公所 跨黨派力拚設置國道湖口第2交流道

民進黨新竹縣議員何建樺（左）、國民黨籍湖口鄉長吳淑君（右），聯手爭取新竹縣長楊文科（中）支持爭取設置國道1號湖口第2交流道。（記者黃美珠攝）

爭取多年的國道中山高湖口第2交流道，由湖口鄉公所完成的可行性評估，將在週三（19日）於高公局做初核審查，民進黨新竹縣議員何建樺今天藉總質詢，偕手國民黨籍鄉長吳淑君，當面爭取縣長楊文科全力支持，由縣府執行且承擔匝道用地的取得。獲得楊文科一口答應說，縣府「該出的」一定全力以赴，他將指派工務處長戴志君、交通旅遊處長陳盈州2人親自與會，爭取一次搞定。

吳淑君說，湖口鄉內的新竹產業園區是個大型綜合性工業區，年產值約6500億、從業人員近7萬人。目前湖口東側靠國道1號、台1線沿線的規劃與開發案持續進行，包含企業進駐設廠、3個產業園區開發規劃，若再加上鄰近新豐的208家工廠和1萬4336名從業員工，預期未來大增的工作機會會吸引更多交通旅次。

請繼續往下閱讀...

湖口交流道及其周邊道路的交通黑暗狀況人盡皆知，前鄉長林志華任內拿第1棒起跑爭取設置湖口第2交流道，雖因地點不適合而停擺，但她接棒後重新規劃選址，最後決定在國道1號75公里又100公尺到87公里到400公尺處，對應省道台1線北上54.5公里處的東側為湖口第2交流道的預定地。整體計畫工程費約8.1億元，由高公局負責規劃和施工，但匝道的土地取得徵收補償等作業約需1億7000多萬則需靠縣府幫忙。

何建樺另還要求縣府配套加速推動湖口山葉路的道路拓寬進展，因為山葉公司把桃園中壢廠併入湖口廠後，加上當地大型建案，未來該區人、車只會更多，這也是湖口需要有第2交流道的原因之一，他為了爭取第2交流道還特別尋求中央的協助。

新竹縣長楊文科說，對於湖口第2交流道的新闢，縣府「該出的」一定全力以赴。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（前左）告訴湖口鄉長吳淑君（後右），週三的湖口交流道可行性評估初審，他已指派工務處長戴志君（前右）、交旅處長陳盈州（後左）親自赴會說明。（記者黃美珠攝）

民進黨籍新竹縣議員何建樺（左起往右）、國民黨籍新竹縣長楊文科和湖口鄉長吳淑君，跨黨派共同爭取湖口第2交流道的新設。（記者黃美珠攝）

國道1號湖口第2交流道預定地示意圖。（吳淑君提供）

國道1號湖口第2交流道預定地示意圖。（吳淑君提供）

圖右就是省道台1線北上54.5公里處東側的湖口第2交流道預定地。（記者黃美珠攝）

