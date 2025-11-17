為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘成非洲豬瘟破口 北科大打造防疫級廚餘解方

    2025/11/17 14:19 記者林曉雲／台北報導
    北科大電子系團隊成員林祐新（左起）、陳偉元、黃敬毓，在老師高立人指導下，打造出防疫級廚餘處理系統裝置。（圖由北科大提供）

    北科大電子系團隊成員林祐新（左起）、陳偉元、黃敬毓，在老師高立人指導下，打造出防疫級廚餘處理系統裝置。（圖由北科大提供）

    廚餘成非洲豬瘟破口，國立台北科技大學電子工程系副教授高立人指導學生陳偉元、林祐新、黃敬毓打造「黑水虻智慧循環養殖系統」，將廚餘與畜禽糞便安全轉化為高蛋白、高脂肪的幼蟲生物質，形成封閉、安全的綠色循環系統，奪下「2025桃園新創之星×創天下競賽」師生協作組金獎、簡報人氣獎，並在「2025創客自造松－農業設計競賽」拿下創客潛力獎，展現農業創新、永續防疫的研發價值。

    高立人表示，近期非洲豬瘟再度引發關注，傳統廚餘養豬即便有高溫滅菌規範，仍可能因設備與執行落差造成病毒殘留，對產業造成嚴重威脅，迫切需要兼顧防疫與資源再生的新方案。

    「黑水虻智慧循環養殖系統」以黑水虻幼蟲的高速分解能力為核心，結合AI與自動化控制，將廚餘與畜禽糞便安全轉化為高蛋白、高脂肪的幼蟲生物質，這些幼蟲可製成家禽、魚類的飼料，避免哺乳類間的病毒傳播，同時，其分解後的蟲糞可作為天然有機肥料，回饋農業生產，形成封閉、安全的綠色循環系統。

    高立人說明，系統整合多項智慧化技術，包括溫濕度、氣體濃度、重量等感測資料，並以智慧演算法預測幼蟲生長、調控餵食與環境參數，達成自動化管理與高效能分解，模組化設計讓系統可依需求擴充，適用於校園、畜牧場、社區循環經濟等多元場域。

    高立人指出，該系統可減少超過7成有機廢棄物量，降低掩埋與焚化壓力，並減少甲烷與臭氣排放，有助農村環境改善與淨零目標，最關鍵的是，透過以黑水虻為核心的「非哺乳類生物分解途徑」阻絕病毒傳播風險，可補足現行廚餘養豬的防疫缺口。

    陳偉元、林祐新、黃敬毓不僅展現高度的跨領域整合能力，獲獎後更投入創業實踐，將與彰化畜牧場合作進行場域驗證，持續以實證數據優化系統效能，並尋求與更多農場及地方政府合作，建立循環農業生態鏈，打造防疫安全、環境永續與農業創新的典範。

    北科大電子系團隊齊力投入「黑水虻自動化養殖設備」之設計與組裝。（圖由北科大提供）

    北科大電子系團隊齊力投入「黑水虻自動化養殖設備」之設計與組裝。（圖由北科大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播