廚餘成非洲豬瘟破口 北科大打造防疫級廚餘解方

北科大電子系團隊成員林祐新（左起）、陳偉元、黃敬毓，在老師高立人指導下，打造出防疫級廚餘處理系統裝置。（圖由北科大提供）

廚餘成非洲豬瘟破口，國立台北科技大學電子工程系副教授高立人指導學生陳偉元、林祐新、黃敬毓打造「黑水虻智慧循環養殖系統」，將廚餘與畜禽糞便安全轉化為高蛋白、高脂肪的幼蟲生物質，形成封閉、安全的綠色循環系統，奪下「2025桃園新創之星×創天下競賽」師生協作組金獎、簡報人氣獎，並在「2025創客自造松－農業設計競賽」拿下創客潛力獎，展現農業創新、永續防疫的研發價值。

高立人表示，近期非洲豬瘟再度引發關注，傳統廚餘養豬即便有高溫滅菌規範，仍可能因設備與執行落差造成病毒殘留，對產業造成嚴重威脅，迫切需要兼顧防疫與資源再生的新方案。

「黑水虻智慧循環養殖系統」以黑水虻幼蟲的高速分解能力為核心，結合AI與自動化控制，將廚餘與畜禽糞便安全轉化為高蛋白、高脂肪的幼蟲生物質，這些幼蟲可製成家禽、魚類的飼料，避免哺乳類間的病毒傳播，同時，其分解後的蟲糞可作為天然有機肥料，回饋農業生產，形成封閉、安全的綠色循環系統。

高立人說明，系統整合多項智慧化技術，包括溫濕度、氣體濃度、重量等感測資料，並以智慧演算法預測幼蟲生長、調控餵食與環境參數，達成自動化管理與高效能分解，模組化設計讓系統可依需求擴充，適用於校園、畜牧場、社區循環經濟等多元場域。

高立人指出，該系統可減少超過7成有機廢棄物量，降低掩埋與焚化壓力，並減少甲烷與臭氣排放，有助農村環境改善與淨零目標，最關鍵的是，透過以黑水虻為核心的「非哺乳類生物分解途徑」阻絕病毒傳播風險，可補足現行廚餘養豬的防疫缺口。

陳偉元、林祐新、黃敬毓不僅展現高度的跨領域整合能力，獲獎後更投入創業實踐，將與彰化畜牧場合作進行場域驗證，持續以實證數據優化系統效能，並尋求與更多農場及地方政府合作，建立循環農業生態鏈，打造防疫安全、環境永續與農業創新的典範。

北科大電子系團隊齊力投入「黑水虻自動化養殖設備」之設計與組裝。（圖由北科大提供）

