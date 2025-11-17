跨年級教案徵選新北9連霸 上林國小勇拿特優展現偏鄉混齡教學力

新北市與上林國小勇奪全國獎項最多縣市與獲獎最多學校。（教育局提供）

教育部公布「114年度跨年級教學教案徵選」成果，新北市再度奪下全國最多獎項，累積成績9年居冠。位於雙溪區的上林國小以融合自然與社區的創新課程奪下特優，並成為全國獲獎數最多的學校，展現偏鄉混齡教學的深厚能量。教育局長張明文表示，「只要有學生的地方，就要有學校陪伴，讓每個孩子都能在地安心學習，這就是新北教育最堅定的信念。」

張明文指出，新北市長期深耕偏鄉混齡教學，從教學現場落實「跨年級共學」理念，讓學生不受班級人數限制，在多元互動中培養合作力與同理心。此次獲得教育部肯定，不僅展現教師專業能量與創意教學成果，也證明教育公平與品質可同時並進。

請繼續往下閱讀...

上林國小校長陳彥宏表示，老師們以信念守護偏鄉教育，帶著孩子在真實生活中觀察、紀錄與表達，這份榮耀屬於所有堅守在山林中的教育者。他分享，在上林的「混齡共學」課堂讓學生跨年級照顧菜園，低年級學生柏佑興奮描述每天觀察蘿蔔長大、查看土壤與葉片變化，甚至思考葉片變黃的原因，「感覺自己變成小老師了！」孩子的笑聲，正是跨年級教學最生動的見證。

教育局指出，新北市自105學年度推動混齡教學至今已9年，持續補助學校建構教學支持系統、課程地圖與資源手冊，讓小校教師在跨年級教學中不孤單。並透過策略聯盟、遠距教學與區域整合機制，打造「一校就讀、多校共學」的教育網絡，使偏鄉學校各展特色。未來將持續深化混齡教學與社區連結，讓偏鄉孩子在多元舞台中發光，成為照亮未來的希望種子。

上林國小老師呂宜欣榮獲特優。（教育局提供）

跨校共學英文老師與外師共同授課。（教育局提供）

東北角五校一班線上共學。（教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法