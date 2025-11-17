台大學生雞排事件 校友Threads上發文稱送400份雞排

Threads上也有台大電機系學長出示學生證，稱今天下午3時在台大傅鐘發400份雞排。台大校方回應無法證實。（圖由取自Threads）

台大學生雞排事件再發酵，日前自稱台大大氣系網友匿名在社群平台打賭，台北市在鳳凰颱風襲台期間會放颱風假，若預測失準將於昨（16）日中午在傅鐘前發放300份雞排加珍奶，但最後未依時出現，清晨開始排隊約400人落空。但台大地理系校友今日中午請丘森茶室北車店代發350杯手搖飲，Threads上也有台大電機系學長出示學生證，稱今天下午3時在台大傅鐘發400份雞排。不過，台大校方表示，皆無法證實。

匿名網友在臉書粉專「黑特帝大」投稿表示，身為地理系地學組（現地理環境資源學系）的校友，看到前身同屬地理系的大氣組不守信用而感到羞愧，宣布今日中午在丘森茶室北車店，提供300杯手搖飲兌換，採先到先兌方式，並霸氣喊話「大氣系祭品文，地理系出！」業者也發文證實。

此外，Threads上也有台大電機系學長出示學生證稱看不下去了，身為台大校友必須捍衛母校的尊嚴，今天下午3點台大傅鐘發放400份雞排，且喊學弟妹這雞排錢學長先幫墊了，還告訴學弟妹台大尊嚴遠遠不只這400份雞排。

台大校方︰無從確認發文者身分

台大校方重申，相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任，也呼籲應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會，台大不鼓勵也不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

