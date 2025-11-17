易開罐變「易開關」 高中生創意發明獲高雄Maker第1名

文山高中徐嘉吟、黃湘媛與仁武高中翁亘佐（右起）跨校合作，運用3D列印打造「易開罐易開關」，獲高中職組創意作品類第1名。（高雄市教育局提供）

高雄市2025 Maker創意發明競賽昨（16）日成績出爐，文山高中、仁武高中聯手以「易開罐易開關」作品勇奪高中職組創意作品類第1名，並挺進2026 IEYI世界青少年發明展全國決賽。

高雄市Maker創意發明競賽分「創意想像」與「創意作品」兩大類，並依國小中低年級、高年級及國中、高中職等4組進行競賽，本屆共有536件作品參賽，選出48件晉級複賽。

有感於易開罐飲料開了就關不起來的困擾，文山高中徐嘉吟、黃湘媛與仁武高中翁亘佐跨校合作，運用3D列印打造「易開罐易開關」，能讓易開罐能重複開合，作品設計得輕巧易攜，並增加可安裝鑰匙圈的功能，讓使用者能隨身攜帶、隨時派上用場，提升實用度。

福山國小王亮鈞、曾宥竣發明了「全方位氣控調節刷」，使用時，只要把充氣刷頭塞進容器裡，利用打氣筒充氣，刷頭就會膨脹，就可以輕鬆刷洗大小不一的容器。刷完後，可以使用尾端的UV消毒燈照射容器，刷頭也更換，獲得國小中低年級第1名。

東光國小王鈺淇以「書櫃遮擋裝置」拿下國小高年級組第1名，利用電磁鐵之吸力，常態磁吸固定遮擋板，地震發生時，動態感應單元則會控制電磁鐵斷電，可快速放下該遮擋板，防止書本掉落。

前金國中邱柏彥、郭峻瑜、李品辰則發想設計出「公路分隔島發電系統」，利用車輛快速行駛所產生的側風推動公路中央分隔島上綠色防眩板的內部無扇葉風力發電裝置，提供給台灣一個穩定電力來源。

福山國小王亮鈞（左）、曾宥竣（右）以「全方位氣控調節刷」，獲得國小中低年級創意作品類第1名。（高雄市教育局提供）

東光國小王鈺淇同學以「書櫃遮擋裝置」，拿下國小高年級組創意作品類第1名。（高雄市教育局提供）

前金國中李品辰、郭峻瑜、邱柏彥（右起）設計「公路分隔島發電系統」，利用車輛快速行駛產生的側風，推動公路中央分隔島上綠色防眩板的內部無扇葉風力發電裝置，奪國中組創意作品類第1名。（高雄市教育局提供）

