萬里「野柳里步道」依山傍海 結合「新北海派」觀旅局邀秋遊新北

野柳里步道採用枕木結合碎石鋪設工法，兼具排水與止滑功能。（新北市觀旅局提供）

新北市觀光旅遊局推廣轄內「山海同框」的秋日遊程，其中亮點之一的萬里區「野柳里登山步道」全長約1公里，沿途林蔭翠綠，2處觀景平台可眺望野柳漁港與海岬壯麗景致，觀旅局長楊宗珉表示，恰逢「新北海派」活動期間，邀請民眾來新北感受北海岸的自然魅力。

觀旅局指出，野柳里步道起點位於野柳漁港旁農會前港東路3號旁巷內，步道融合自然環境，以舊有鐵道枕木鋪設結合碎石工法，提升步道透水性，也為山徑增添懷舊風貌。步道坡度平緩、階梯平整，適親子、家庭出遊漫步；沿途設2處觀景平台，遊客可俯瞰野柳漁港出海船隻與地質公園岬角的雄姿，也可遠望翡翠灣波光，見證山、海交會。

觀旅局也推薦，步道漫步後，可前往鄰近的「野柳地質公園」，包括「女王頭」、「蕈狀岩」與「豆腐岩」，被譽為「地球最像火星的岩石地形」。另沿海岸散步能就近抵達野柳漁港，感受漁船往返與鹹風撲面的漁村氣息，漫遊駱駝峰地景風貌，恰逢市府舉辦的「新北海派」活動期間，還可拍照上傳社群抽獎，也可走入龜吼市集，嚐鮮萬里蟹。

楊宗珉表示，萬里地區擁有豐富的山海資源與多樣化的旅遊型態，「野柳里步道」登高瞰野柳岬角海天一色、結合漁港文化及周邊觀光景點，展現新北山海共融的旅遊魅力；未來將持續整合北海岸觀光資源，推動永續旅遊。

野柳里步道終點為仁愛之家，可遠眺翡翠灣周邊風景。（新北市觀旅局提供）

「2025新北海派」藉當季海蟹料理，展現新北沿海漁港特色。（新北市觀旅局提供）

