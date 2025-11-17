高雄鹹酥雞嘉年華引爆吃雞潮 觀光局︰2天湧逾12萬人

高雄鹹酥雞嘉年華現場擠爆。（圖由觀光局提供）

2025高雄鹹酥雞嘉年華引爆吃雞潮，觀光局估算2天活動湧入逾12萬人，參展店家及周邊商圈百貨業績成長近5成，鹹酥雞魅力超嚇人。

觀光局長高閔琳表示，除台灣民眾，還有許多來自韓國、港澳、馬來西亞、日本、歐美地區的民眾專程朝聖，本屆鹹酥雞嘉年華最後由專業評審團及全民票選出最佳人氣王、高雄女兒「統香鹹酥雞（嘉義總店）」及其他獎項。

請繼續往下閱讀...

觀光局說明，今年鹹酥雞嘉年華不但引爆人潮，鄰近的高雄大遠百在活動期間全館業績較去年同期提升約4到5成，來客數增加8成以上，效益更外溢至周邊商圈，人潮與營業額同步成長5成，商圈店家對於活動帶來的商機和效益非常有感。

評審長楊志中指出，今年參賽店家火力全開、端出最強招牌餐點吸引評審目光，作品不僅在調味層次表現亮眼，許多攤家更在炸工細節如火候、油溫控制等展現高度專業。

評審團從賣相、調味、炸物熱度與食材新鮮度等面向多次討論後，選出「最佳口味獎」、「炸工超群獎」、「特色風味獎」、「獨特創新獎」等殊榮，活動現場也由數千名民眾投下寶貴一票的「最佳人氣獎」，最終由統香鹹酥雞—嘉義總店奪下。

觀光局表示，年底前還有多場海內外偶像明星演唱會，而冬季正是走訪高雄的最佳時節，本週末11月22、23日將在凹仔底公園登場「高雄咖啡節」，12月更接力推出「野趣東高雄–杉林場」、「高雄聖誕生活節」及卡司堅強的「高雄夢時代跨年晚會」，更多高雄觀光活動資訊可上「高雄旅遊網」、FB粉專。

高雄鹹酥雞嘉年華兩天湧入12萬人。（圖由觀光局提供）

高雄鹹酥雞嘉年華人氣超高。（圖由觀光局提供）

高雄鹹酥雞嘉年華魅力無法擋。（圖由觀光局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法