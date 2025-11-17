無印良品入駐雲林 社口商圈成斗六新地標

日系知名品牌無印良品進駐斗六市將在11月21日開幕。（記者黃淑莉攝）

看好雲林斗六市未來發展，日系知名品牌無印良品進駐斗六社口旅客服務中心，將在本週五11月21日開幕，縣府表示，該處鄰近水岸親水公園，周邊又有多家生活品牌匯聚，無印良品開幕將帶動社口商圈人潮，促進地方消費與觀光發展。

社口旅客服務中心位在斗六市藝術水岸專區內，斥資5000萬元興建，室內設有遊客中心、食農教室、雲林好物小舖、輕食餐，2018年完工後委外經營，原本簽訂10年，因遇COVID-19疫情業者提早解約，2024年初縣府重新辦理招商。

請繼續往下閱讀...

今年4、5月社口旅客服務中心設置施工圍籬並懸掛寫「日系品牌即將進駐，敬請期待」字樣看板，當時地方盛傳無印良品要進駐，經過半年多等待，確定在11月21日開幕。

縣府指出，慶祝開幕21、22日2天將結合雲林在地食農教育基地舉辦「聯連市–三小市集」，展售雲林在地各式農作好物，預計未來每月舉辦2次市集，打造生產者與消費者直接交流的平台。

地方民眾說，斗六社口近來有不少店家進駐，無印良品開幕預期可大幅帶動社口商圈人潮，能帶動地方商業與觀光發展，繼火車站商圈、民生南路商圈、莊敬商圈，社口商圈將成為斗六最熱門新地標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法