    首頁 > 生活

    彰化爆發芬普尼蛋 王惠美要求全縣近900多場蛋雞場全都驗！

    2025/11/17 13:46 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋，縣長王惠美宣布全縣蛋雞場全部進行採驗。（彰化縣政府提供）

    彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋，縣長王惠美宣布全縣蛋雞場全部進行採驗。（彰化縣政府提供）

    針對彰化縣4萬顆芬普尼蛋外流台中，為捍衛「雞蛋故鄉」的名號，彰化縣長王惠美今天（17日）宣布，全縣將近900家蛋雞場全面啟動藥物殘留監測計畫，從雞蛋、飼料、羽毛、內臟到環境全都驗，不讓單一畜牧場毀了龐大的蛋雞產業，堅持食安零容忍！

    彰化縣是全國第一大養雞大縣，光是蛋雞場就有將近900多場，大約飼養2000多萬隻蛋雞，每年可生產供應雞蛋大約為43億顆，平均全國每2顆雞蛋就有1顆來自彰化。王惠美指出，彰化縣身為雞蛋的最大也是最重要的產地，將全面為雞蛋的品質進行最嚴格的把關。

    王惠美指出，由於全縣的蛋雞場將近900場，首先第一波先就高風險環境的蛋雞場進行採檢，檢驗項目全部都驗，不只是抽驗雞蛋與飼料，連同內臟、羽毛與環境，全部都要採樣送驗，所有送驗結果也都將會公開透明。

    除了第一波高風險蛋雞場以外，王惠美強調，其它數百家蛋雞場也將逐一採樣送驗，會想辦法找出經費來檢驗，因為「食安零容忍」，希望透過全面檢驗，為食安把關，也全面提高蛋雞場的飼養品質與水準，讓蛋農不要心存一點點的僥倖。

    彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋，縣長王惠美宣布全縣蛋雞場全部進行採驗。（彰化縣政府提供）

    彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋，縣長王惠美宣布全縣蛋雞場全部進行採驗。（彰化縣政府提供）

