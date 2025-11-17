必勝客「超夯口味」離職！ 全網崩潰：為什麼不是夏威夷

必勝客人氣口味「和風章魚燒」披薩。（擷取自必勝客官網）

必勝客繼日前以「人事異動」名義宣布2位資深「老同仁」被解除職務後，今（17）日再度發布經典口味「和風章魚燒」離職聲明，隨即引發廣泛熱議。

必勝客稍早在Threads宣布，熱門口味「和風章魚燒」將暫時離開大家的視野，並以「章魚燒」的第一人稱口吻寫道：「與公司討論了很久後，決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱。我將會暫時離開大家的視野去尋找真正的自己。謝謝你們所有人的喜愛與諒解，珍重再見」。

消息一出立刻在社群炸開，網友紛紛留言砲轟「我不想接受這個事實」、「必勝客是慣老闆嗎？永遠搞不清楚公司是誰在做事扛業績欸」、「章魚燒沒了不會再點必勝客了」、「明知道是熱門口味還是堅持下架不知道在幹嘛」、「為什麼不是夏威夷離職！」、「什麼鬼啊，章魚燒超好吃，你們居然停賣了？我最愛的就是章魚燒口味，這比義大利的那個老闆還過分」。

與此同時，競爭對手「達美樂」不忘跟上話題，火速推出優惠「日式章魚燒大披薩外帶5折優惠，限時幸福加碼小披薩外帶最低159元」，用行動接住一票「章魚燒失戀」的饕客。

