強化防洪效能 新營、白河區箱涵修繕完工

強化箱涵結構安全及效能，台南新營、白河區雨水下水道修繕完工，南市水利局表示，後續將定期檢測全市排水設施狀況，確保功能正常運作。（圖由南市水利局提供）

強化箱涵結構安全及效能，台南新營、白河區雨水下水道修繕完工，南市水利局表示，後續將定期檢測全市排水設施狀況，確保功能正常運作，並依檢測結果滾動式辦理修復與更新作業，以降低極端氣候下的風險衝擊。

水利局表示，為減少豪雨造成的積淹水與結構安全疑慮，去年4月起針對新營及白河區老舊箱涵滲水與結構破損情形改善，多處重要排水幹，共計修繕箱涵146處、包括鋼筋裸露除銹上漆防護、結構滲水裂縫灌注止水及老舊混凝土剝落表面砂漿修補等作業。另針對易淹水地區之箱涵，特別進行縱走檢測，確認側向連通管之通暢情形，並檢視是否有阻塞或淤積等狀況，調查總長度達5526公尺。

請繼續往下閱讀...

施工路段包含新營區復興路、民生路（長榮路二段至民治路）、長榮路二段至新北二街路口、長榮路二段（新北街至周武街）、王公廟小排四、秦漢街、新南路口、明清二街、周武街（長榮路二段至民治路）及白河區國泰路等多處重點區域，皆為都市主要幹道及交通節點。修繕後改善箱涵頂版承重能力避免路面下陷情形，並通過去年及今年汛期颱風豪雨期間考驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法