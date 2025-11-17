萬榮鄉明利部落精神象徵重見天日！救助金申請延長至21日

鳳凰颱風造成馬太鞍溪水暴漲灌入萬榮明利部落，造成許多房屋被淹沒在泥濘當中，明利部落精神象徵被清理出來。（縣府提供）

鳳凰颱風造成馬太鞍溪水暴漲，大水從沒有堤防的地方灌入萬榮明利部落、鳳林長橋社區，造成許多房屋被淹沒在泥濘當中，明利部落精神象徵—著名的紋面雕像，也被滾滾而下的土石淹沒，花蓮縣政府今指出，經過兩天的挖掘、清理，終於讓這座承載著部落歷史與文化意涵的雕像重新呈現。

光復鄉公所指出，依據花蓮縣災害救助金核發標準辦理「馬太鞍溪堰塞湖災害救助金」發放，受理項目為安遷、淹水、土石流侵入住屋；應備文件包括村里長/村幹事勘災填報災害勘查報表（公所社會課彙整完資料後，村長及村幹事擇期會勘）、申請人切結書、身分證影本、全戶3個月內戶籍謄本、受災照片、實際居住證明、申請人存摺帳戶等，因之前停班課，為保障鄉親權益，受理延長至11月21日止。

縣府環保局指出，巨大的紋面雕像已從厚重的泥濘中脫困，雖然周遭環境仍是一片狼藉，堆滿了被土石沖刷下來的泥土，並可見挖掘機具正在進行後續的清理與災後復建工作，但雕像莊嚴面容已清晰可見，彷彿默默守護著歷經風災的部落；紋面雕像不僅是一件藝術品，更是部落文化的核心，見證了太魯閣族的堅韌與傳承。

這座白色紋面雕像位於部落聚會所前方，紋面圖案位於額頭和雙頰應為太魯閣族女性象徵。地方人士說，這以前是作為部落入口意象，比聚會所還要早就佇立，應該有快20年歷史，來源已經不可考！鳳凰颱風雨勢最大的時候，紋面雕像不斷被滾滾洪流沖刷，位於高處避難所的居民每天都觀察這座雕像被水淹沒的高度來判斷水位高低。

萬榮鄉長梁光明說，非常感謝志工想要來幫忙，不過明利村土石掩埋的狀況，跟光復鄉不一樣，這裡幾乎都是石頭，所以小型的怪手，山貓會更有利於清除的工作，今天傍晚前，軍方以及民間小型怪手山貓都會進來，讓災後復原搶救的工作更加順利。

