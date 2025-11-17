為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台大竹北建校有新進展 NTU Tech可行性評估將出爐

    2025/11/17 13:25 記者黃美珠／新竹報導
    台大竹北分部的碧禎館從落成啟用到現在，已經經歷4任縣長，依舊孤零零1棟在校地上。（記者黃美珠攝）

    台大竹北分部的碧禎館從落成啟用到現在，已經經歷4任縣長，依舊孤零零1棟在校地上。（記者黃美珠攝）

    國立台灣大學竹北建校有新進展！新竹縣府行政處長周秋堯今天答詢民進黨議員張珈源說，台大竹北分部包含現有的碧禎館，共將有7棟校舍，其中科技創業中心（NTU Tech）今年底可行性評估初稿將出爐，而原「新探勘中心大樓」將改為「次世代智慧立體國土資訊中心」，目前已經該校校務會議等審議通過，準備向縣府提出都市設計審議跟申請建照，計畫明年下半年開工。

    台大竹北分部在碧禎館外，計畫另建的6棟校舍分是：科技創業中心（NTU Tech）、次世代智慧立體國土資訊中心、前瞻聯合研發中心、智慧醫療大樓、半導體量子研發大樓、以及會館中心。至於中央推動的Taiwan Tech Hub去年已先掛牌在碧禎館。

    台大竹北分部整體校區規劃，因應前述Taiwan Tech Hub掛牌而有所調整，相關調整案今年已陸續通過校方校園規劃小組委員會、校務發展委員會審議。對地方而言，迄今最有感的明顯進度，應該是台大校門周邊景觀工程在今年7月驗收完成。

    張珈源今天質疑台大、台科大竹北設校，各自蓋了一棟碧禎館和前瞻研發中心就不見下文，他問有無收回校地給縣民做更好使用的可能？周秋堯的答覆雖讓失望數10年的縣民彷彿重新看到了希望，但仔細推敲卻也發現台大的前述計畫終歸不見大家期待的大學部到來。

    至於台科大的進展，周秋堯說，該校已啟用的前瞻研發中心是有研究方案在進行且有具體成果。至於新建中的國際書院、先進產學中心雖發包後一度解約停工，但今年已重新發包，可望持續推進工程。

    台大竹北分部校門景觀工程今年7月完成了驗收。（記者黃美珠攝）

    台大竹北分部校門景觀工程今年7月完成了驗收。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣議員張珈源對台大、台科大各自在校地上「種」了1棟校舍後就沒下文感到質疑。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣議員張珈源對台大、台科大各自在校地上「種」了1棟校舍後就沒下文感到質疑。（記者黃美珠攝）

