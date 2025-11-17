為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    立院刪凍預算致三芝樂全街改善停滯 新北議員促市府先行整平側溝

    2025/11/17 13:21 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員議員鄭宇恩會勘後呼籲市府先行協助側溝整平，盡速改善居民行走安全。（鄭宇恩提供）

    新北市議員議員鄭宇恩會勘後呼籲市府先行協助側溝整平，盡速改善居民行走安全。（鄭宇恩提供）

    新北市三芝區樂全街人行環境因樹穴、路肩破損長期影響通行，原申請中央補助改善，卻因立法院刪凍預算及財劃法修法，導致可補助案件數縮減而延宕。議員鄭宇恩會勘後呼籲市府先行協助側溝整平，盡速改善居民行走安全。養護工程處長鄭立輝回應，截至今年11月尚未獲得中央同意補助，公所將採分段分期優先辦理路面及側溝改善工程，養工處會視公所預算狀況協助改善。

    鄭宇恩指出，樂全街兩側均為樹穴，沒有明確人行道配置，銜接台二線的候車亭與人行道也因早期建置，寬度不足且照明缺乏，行走風險極高。三芝公所去年底提報「永續提升人行安全計劃」，欲改善樂全街因樹木影響通行、人車爭道的人行環境。

    鄭宇恩表示，在今年初通過公路局初審，里長、住戶及三芝區公所都十分期待，卻因為立法院大幅刪凍預算及財劃法修法影響，導致中央可補助案件數大幅縮減，恐怕排不到補助，至今居民仍等不到安全的人行環境可通行。

    鄭宇恩批評，「立委刪預算、修法很爽快，但地方建設的無助誰來看？」財劃法雖增加統籌分配稅款，基層真正要推動建設時卻仍被推回中央，最終受苦的始終是地方居民。既然市府沒有中央補助不願意做實體人行道，但基本通行安全仍需改善，盼養工處補助公所優先展開側溝整平，並於明年度完成道路AC刨鋪作業。

    鄭立輝說明，樂全街目前並非都市計畫道路，目前由公所維護管理，為改善該道路人行環境，公所於2024年12月提報交通部申請補助，內容為辦理路面、側溝及標線型人行道改善工程，截至今年11月尚未獲得中央同意補助，後續倘未獲中央補助，公所將採分段分期優先辦理路面及側溝改善工程，養工處會視公所預算狀況協助改善。

    新北市三芝區樂全街人行環境因樹穴、路肩破損長期影響通行，原申請中央補助改善，卻因立法院刪凍預算及財劃法修法，導致可補助案件數縮減而延宕。（鄭宇恩提供）

    新北市三芝區樂全街人行環境因樹穴、路肩破損長期影響通行，原申請中央補助改善，卻因立法院刪凍預算及財劃法修法，導致可補助案件數縮減而延宕。（鄭宇恩提供）

