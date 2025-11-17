為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不只耶誕城！大型活動擠爆北捷板南線 通勤族崩潰

    2025/11/17 14:42 即時新聞／綜合報導
    台北捷運板南線市政府站人滿為患，示意圖。（資料照）

    台北捷運板南線近期擁擠程度明顯升級，不少通勤族形容「整條藍線都在硬撐」。有民眾細算後才驚覺，原來同一週內藍線沿線同時湧入新北耶誕城、各種展覽活動、百貨公司週年慶及演唱會等大型活動，人潮全往板南線集中，難怪搭車像在闖關。

    該名網友在Threads發文感嘆，身為藍線常客這幾天突然醒悟，新北耶誕城、台北玩具展、SOGO週年慶、亞洲手創展、Super Junior演唱會與國際酒展等大型活動，皆集中在板南線上，讓她忍不住驚呼「難怪整車人的臉上都寫著：不要再考驗我了。」

    貼文一出立刻引來網友補充：「還有山下智久這禮拜六在LegacyTera，在昆陽站或南港站」、「國父紀念館還有『島國禮作』400多攤的大型市集」、「還有信義耶誕，外加南港展覽館有國際咖啡、展酒展、茶展，藍線已哀號，府中站跟土城站在哭泣」、「還有信義A9的鬼滅百景展」。

    不少通勤族更直喊崩潰：「身為每天搭板南線上下班的藍線人+板橋人，深深覺得耶誕城就是個地獄。晚上10:30出門上班，捷運還沒有位置可以坐，好悲催欸」、「藍線通勤人覺得要瘋掉了」、「一條藍線扛下了所有」。

