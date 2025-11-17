為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    換蛋退款都可以！ 梧棲「龍忠蛋行」：現在的蛋都是安全的

    2025/11/17 13:18 記者歐素美／台中報導
    梧棲區「龍忠蛋行」恢復營業。（民眾提供）

    梧棲區「龍忠蛋行」恢復營業。（民眾提供）

    彰化文雅畜牧場的芬普尼蛋流入台中，昨天有民眾前往梧棲區「龍忠蛋行」退貨撲空，業者今天營業表示，週日有許多事情要處理，強調要換蛋的都給退貨。

    梧棲區「龍忠蛋行」9日曾向文雅畜牧場進貨4000台斤的芬普尼蛋，民眾獲知蛋有問題，昨前往退蛋撲空，「龍忠蛋行」今天恢復營業指出，昨天是星期天有很多事情要處理，強調「沒有不給換蛋」，經營蛋行50多年了，平常許多鄰居來買蛋，要換蛋、退錢的都接受，現在的蛋都是安全的。

    蛋行老闆娘說，和文雅畜牧場已經配合20多年了，有人建議跟文雅畜牧場求償，不過她認為大家都是善良的老百姓，遇到這件事也很無奈，出事了就一起處理。

    今天一早就有常客到「龍忠蛋行」換蛋，退蛋民眾表示，蛋是15日買的，買完後才看到新聞，不清楚是否同一批蛋，不過老闆一律都給退換，老闆態度不錯，所以他們選擇換蛋、沒有退款，蛋行也是受害者，問題蛋應該是產地的問題。

    梧棲區「龍忠蛋行」恢復營業，業者表示，提供民眾退換蛋。（民眾提供）

    梧棲區「龍忠蛋行」恢復營業，業者表示，提供民眾退換蛋。（民眾提供）

